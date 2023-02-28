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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Тюмени около ЦУМа полиция массово проверяет подростков на«ЧВК Рёдан». Видео

28 февраля 2023, 13:01
Фото: nashgorod.ru

В центре Тюмени полиция ищет активистов на«ЧВК Рёдан». Видео

По данным корреспондента «Нашего города», 28 февраля около 17:40 в районе ЦУМа появилась полиция. Сотрудники МВД дежурили в центре города и ждали возможных стычек с активистами «ЧВК Рёдан».
Сюжет
Тюмень
Видео: nashgorod.ru
«Все с угрозой просят убрать телефон. Подросткам говорят идти либо домой, либо в школу. У всех, кто «нестандартной» внешности спрашивают куда идут и зачем», - сообщил корреспондент «Нашего города».

Очевидцы отмечают, что полиция опрашивает всех подростков и осматривает сумки.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени около ТРЦ «Кристалл» вечером искали последователей «ЧВК Рёдан». О задержаниях пока не сообщается.

В Тюмени около ТРЦ «Кристалл» ищут последователей «ЧВК Рёдан»
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