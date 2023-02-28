В Тюмени около ЦУМа полиция массово проверяет подростков на«ЧВК Рёдан». Видео

В центре Тюмени полиция ищет активистов на«ЧВК Рёдан». Видео

По данным корреспондента «Нашего города», 28 февраля около 17:40 в районе ЦУМа появилась полиция. Сотрудники МВД дежурили в центре города и ждали возможных стычек с активистами «ЧВК Рёдан».

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