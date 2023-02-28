В Тюмени около ЦУМа полиция массово проверяет подростков на«ЧВК Рёдан». Видео

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«Все с угрозой просят убрать телефон. Подросткам говорят идти либо домой, либо в школу. У всех, кто «нестандартной» внешности спрашивают куда идут и зачем», - сообщил корреспондент «Нашего города».
Очевидцы отмечают, что полиция опрашивает всех подростков и осматривает сумки.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Тюмени около ТРЦ «Кристалл» вечером искали последователей «ЧВК Рёдан». О задержаниях пока не сообщается.