В Тюмени около ТРЦ «Галерея Вояж» ликвидировали места несанкционированной торговли

В конце января «Наш город» сообщал, что в результате рейдовых мероприятий сотрудники департамента и УМВД России по городу Тюмени составили 25 протоколов об административных правонарушениях за торговлю вне специально отведённых для этих целей мест и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. У продавцов изъяли 168 кг товара. Основной вид реализуемой продукции — рыба. Жителям Тюменской области напомнили, что у стихийных торговцев чаще всего нет документов, подтверждающих качество и безопасность товаров. При этом условия хранения продуктов питания не соответствуют никаким нормам.