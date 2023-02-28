В Тюмени около ТРЦ «Галерея Вояж» ликвидировали места несанкционированной торговли

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Несанкционированная уличная торговля пытается конкурировать местными магазинами. В администрации города отмечают, что это приносит грязь и мусор на улицы Тюмени.
«С 13 по 26 февраля специалистами сектора административной практики городского департамента потребительского рынка совершено 12 выездов на такие точки. В результате составлено 46 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55 (торговля вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок)», - отмечается в паблике «Тюмень – наш дом».
На прошлой неделе сотрудники администрации и УМВД России по городу Тюмени за три выезда изъяли 183 кг рыбной продукции.
Незаконную торговлю обнаружили на улицах Республики, 133, 188, Олимпийская, 20, Мотростроителей, 5 , Пермякова, 39, Московский тракт, 35а, 118, Червишевский тракт.
В конце января «Наш город» сообщал, что в результате рейдовых мероприятий сотрудники департамента и УМВД России по городу Тюмени составили 25 протоколов об административных правонарушениях за торговлю вне специально отведённых для этих целей мест и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. У продавцов изъяли 168 кг товара. Основной вид реализуемой продукции — рыба. Жителям Тюменской области напомнили, что у стихийных торговцев чаще всего нет документов, подтверждающих качество и безопасность товаров. При этом условия хранения продуктов питания не соответствуют никаким нормам.