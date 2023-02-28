В Тюмени из-за ухода иностранных брендов открыли производство по выпуску автофургонов

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Гендиректор предприятия Александр Юмашев рассказал, что ежемесячно они производят три — четыре фургона до шести метров в длину, однако планируют увеличить выпуск продукции в пять раз. В связи с этим представителями компании было принято решение расширить производство на промышленной площадке ДСК500.
«Термо Топ Тюмень» — это предприятие, которое с 2012 года оказывает населению услуги по ремонту автомобильного климатического оборудования.
Ранее «Наш город» писал, что цены на китайские автомобили могут вырасти.