В Тюмени из-за ухода иностранных брендов открыли производство по выпуску автофургонов

Гендиректор предприятия Александр Юмашев рассказал, что ежемесячно они производят три — четыре фургона до шести метров в длину, однако планируют увеличить выпуск продукции в пять раз. В связи с этим представителями компании было принято решение расширить производство на промышленной площадке ДСК500.