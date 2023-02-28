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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

В Тюмени из-за ухода иностранных брендов открыли производство по выпуску автофургонов

28 февраля 2023, 16:16
Фото: 1MI

Тюменское предприятие стало производить отечественные автофургоны

Представители компании «Термо Топ Тюмень» решили освоить новое направление по импортозамещению, поскольку в 2022 году спрос на отечественные изотермические фургоны вырос, что было связано с уходом иностранных конкурентов с российского рынка, сообщили в инфоцентре правительства региона.

Гендиректор предприятия Александр Юмашев рассказал, что ежемесячно они производят три — четыре фургона до шести метров в длину, однако планируют увеличить выпуск продукции в пять раз. В связи с этим представителями компании было принято решение расширить производство на промышленной площадке ДСК500.

«Термо Топ Тюмень» — это предприятие, которое с 2012 года оказывает населению услуги по ремонту автомобильного климатического оборудования.

Ранее «Наш город» писал, что цены на китайские автомобили могут вырасти.

 

Цены на некоторые автомобили заметно вырастут в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Фургон#Автомобилисты#Автомобили#Водители#Выпуск автомобилей#Отечественный рынок
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