В Тюмени ищут «ЧВК Рёдан», трассу Тюмень - Омск перекрыли, угрозы ракетного удара

Около 17:20 на 11 км федеральной трассы было открыто движение. Автокранам потребовалось 1,5 часа, чтобы расчистить дорогу на трассе Тюмень – Омск. Здесь фура влетела в отбойник, в ДТП пострадала только техника. Всё это время водители стояли в 2,5 км пробке.