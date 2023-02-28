В Тюмени ищут «ЧВК Рёдан», трассу Тюмень - Омск перекрыли, угрозы ракетного удара

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В Тюмени полиция около ТРЦ ищет последователей «ЧВК Рёдан».
У ЦУМа подросткам говорили идти либо домой, либо в школу. У всех, кто «нестандартной» внешности спрашивали куда идут и зачем.
При этом вчера полиция дежурила уже у ТРЦ «Кристалл», но задержаний не было.
Движение по трассе Тюмень – Омск было перекрыто из-за ДТП на 1,5 часа.
Около 17:20 на 11 км федеральной трассы было открыто движение. Автокранам потребовалось 1,5 часа, чтобы расчистить дорогу на трассе Тюмень – Омск. Здесь фура влетела в отбойник, в ДТП пострадала только техника. Всё это время водители стояли в 2,5 км пробке.
Тюменские власти прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по ТВ.
Тюменские власти прокомментировали переданную в эфире по нескольким тюменским телеканалам и радиостанциям информацию об объявлении угрозы ракетного удара.
В информационном центре правительства региона «Нашему Городу» пояснили, что региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области не запускалась.
«Переданная 28.02.2023 по некоторым радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности», — сообщили в информационном центре.
Похожий инцидент был зарегистрирован в Тюмени неделю назад.