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В Тюмени ищут «ЧВК Рёдан», трассу Тюмень - Омск перекрыли, угрозы ракетного удара

28 февраля 2023, 18:33
Фото: 1MI

Снова угрозы ракетного удара, ищут «ЧВК Рёдан», трассу Тюмень - Омск опять перекрыли

Сегодня около 17:40 в районе ЦУМа появилась полиция. Сотрудники МВД дежурили в центре Тюмени и искали последователей «ЧВК Рёдан». На месте инцидента останавливали молодых людей.

В Тюмени полиция около ТРЦ ищет последователей «ЧВК Рёдан».       

У ЦУМа подросткам говорили идти либо домой, либо в школу. У всех, кто «нестандартной» внешности спрашивали куда идут и зачем.

При этом вчера полиция дежурила уже у ТРЦ «Кристалл», но задержаний не было.

Движение по трассе Тюмень – Омск было перекрыто из-за ДТП на 1,5 часа.

Около 17:20 на 11 км федеральной трассы было открыто движение. Автокранам потребовалось 1,5 часа, чтобы расчистить дорогу на трассе Тюмень – Омск. Здесь фура влетела в отбойник, в ДТП пострадала только техника. Всё это время водители стояли в 2,5 км пробке.

Тюменские власти прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по ТВ.

Тюменские власти прокомментировали переданную в эфире по нескольким тюменским телеканалам и радиостанциям информацию об объявлении угрозы ракетного удара.

В информационном центре правительства региона «Нашему Городу» пояснили, что региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области не запускалась.

«Переданная 28.02.2023 по некоторым радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности», — сообщили в информационном центре.

Похожий инцидент был зарегистрирован в Тюмени неделю назад.

 

Тюменские власти прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по ТВ
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#Александр Мязин#Омск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Погода#Экономика#Деньги
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