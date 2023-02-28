В Тюмени грузовик врезался в машину ГИБДД, пострадали два инспектора. Видео

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Ущерб небольшой, но авария вызвала интерес у тюменских водителей.
«Объездная, поворот на Авторемонтную, ДТП с участием патрульного автомобиля», - сообщается в паблике «Авто Тюмень – ДТП».
В пресс-службе ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что водитель большегруза не успел затормозить и врезался в заднюю часть кузова автомобиля «Шкода» ГИБДД. Пострадали два автоинспектора, у одного из них травма рёбер.
Стоит отметить, что в ходе проверки водителя грузовика алкотестер показал 0,07 мг. Он не будет привлечён к административной ответственности за пьяное вождение.