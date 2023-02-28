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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Тюмени грузовик врезался в машину ГИБДД, пострадали два инспектора. Видео

28 февраля 2023, 11:43
Фото: Скрин видео "Авто Тюмень - ДТП"

Два инспектора ГИБДД пострадали в ДТП на Объездной дороге в Тюмени. Видео

В областной столице на Объездной дороге 28 февраля произошло столкновение патрульного автомобиля ГИБДД и грузовика, сообщается в паблике «Авто Тюмень – ДТП». На место аварии прибыли пять автомобилей ДПС.

Ущерб небольшой, но авария вызвала интерес у тюменских водителей.

«Объездная, поворот на Авторемонтную, ДТП с участием патрульного автомобиля», - сообщается в паблике «Авто Тюмень – ДТП».

В пресс-службе ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что водитель большегруза не успел затормозить и врезался в заднюю часть кузова автомобиля «Шкода» ГИБДД. Пострадали два автоинспектора, у одного из них травма рёбер.

Стоит отметить, что в ходе проверки водителя грузовика алкотестер показал 0,07 мг. Он не будет привлечён к административной ответственности за пьяное вождение.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Погода#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Дороги
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