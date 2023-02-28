В Тюмени более чем на 50% выросло число ДТП

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В феврале прошлого года в результате 72 ДТП двое человек погибли, 106 были ранены. В этом году за месяц было зарегистрировано 116 ДТП, в них было ранено 135 человек, один погиб.
Многие тюменские водители связывают рост числа аварий с качеством уборки снега. Особенно ситуация накаляется в период первых снегопадов и февральских перепадов температур.
«Если бы у нас ответственнее и научнее подходили к вопросу организации движения зимой, то машины бы реже бились. В соли этой все постоянно буксуют, автомобили заносит! Вдобавок утром, когда все едут на работу, уборка снега только начинается, что также становится причиной множественных ДТП, которых больше, чем в статистике ГИБДД», — говорит тюменская автоледи.
В ГИБДД, действительно, регистрируются лишь те аварии, в которых есть пострадавшие, обычные автостолкновения в счет не идут.
Также примечательно, что в январе скачка аварийности не было, наоборот, наблюдался спад, пусть и незначительный. Так в первом месяце 2022 года произошло 113 ДТП с 3 погибшими и 159 ранеными. В этом году было 111 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 157 человек, никто не погиб.
Второй год подряд статистика показывает, что наибольшее число ДТП происходит в Калининском округе. В 2022 году за февраль там произошло 26 ДТП в которых пострадали 35 человек. Для сравнения — в Восточном округе тогда зарегистрировали 10 ДТП, в Центральном — 21, а в Ленинском — 15.
Начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения, майор полиции Алла Жолудева сообщила «Нашему городу, что в текущем году на дорогах КАО случилось уже 38 аварий с пострадавшими, в них 45 человек получили травмы. В ВАО число ДТП составило — 15, в ЦАО — 31, а в ЛАО — 32.
Чаще всего аварии происходят из-за нарушения очередности проезда, особенно это характерно для развязок. Но страшные аварии случаются и на прямой дороге. Так на тюменской объездной столкнулись три автомобиля — Toyota, Kia и Hyundai.
Выяснилось, что один из водителей нарушил очередность, в результате чего один из авто перевернулся на крышу. У двух других машин были отмечены значительные повреждения передней и боковой частей.
На месте ЧП понадобилась помощь сотрудников МЧС и врачей скорой помощи. Травмы получили два человека — женщина 1971 года рождения и мужчина 1987 года рождения. Медики зафиксировали у них ушибы, травмы головы и носа.
По данным статистики ГИБДД число погибших в авариях постепенно снижается. Однако самыми страшными по прежнему остаются ДТП с участием пьяных водителей. А потому на дорогах еженедельно проводятся рейды по выявлению пьяных водителей.
Проверять приходится всех подряд, так как в нетрезвом состоянии часто оказывают те, от кого этого инспекторы точно не ожидают. Так 26 февраля проверяющие остановили пьяную мать четверых детей за рулем ЗАЗ Chance. 28-летняя девушка ехала с местной дискотеки домой — в клубе она пила пиво. Позже выяснилось, что у женщины вовсе нет водительских прав. На нее был составлен административный материал.
Но такие проверки особого результата не дают. Водители готовы повторно сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, не смотря на то что им за это будет грозить уже уголовная ответственность.
Так в феврале Сладковский районный суд вынес приговор в отношении Николая Кихтенко, по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Мужчине пришлось 140 часов провести на исправительных работах.
Поймали нарушителя закона, когда он подвыпивший разъезжал за рулем «транспорта», сконструированного из мотоблока «Brait BR 220 PG», с задним одноосным прицепом.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина уже несет наказание по административной статье за пьяное вождение без прав. Но, учитывая обстоятельства поимки селянина, должных выводов он для себя не сделал.