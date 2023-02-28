В Тюмени более чем на 50% выросло число ДТП

Проверять приходится всех подряд, так как в нетрезвом состоянии часто оказывают те, от кого этого инспекторы точно не ожидают. Так 26 февраля проверяющие остановили пьяную мать четверых детей за рулем ЗАЗ Chance. 28-летняя девушка ехала с местной дискотеки домой — в клубе она пила пиво. Позже выяснилось, что у женщины вовсе нет водительских прав. На нее был составлен административный материал.