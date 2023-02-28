В центре Тюмени сегодня могут отключить сразу несколько светофоров

Пять светофоров 28 февраля могут погаснуть в центре Тюмени

28 февраля в Тюмени могут погаснуть несколько светофоров: на перекрестке улиц Малыгина и Шиллера, Малыгина и Максима Горького, Малыгина и Салтыкова-Щедрина, Максима Горького и Красных зорь, Салтыкова-Щедрина и Красных зорь, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

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