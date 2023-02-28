В центре Тюмени сегодня могут отключить сразу несколько светофоров

Posted Сегодня, 01:12
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Отключения будут произведены ввиду плановых работ на электросетях в течение всего рабочего дня, с 8.00 до 17.00.
Водителям следует быть крайне осторожными на дорогах, особенно с учетом погодных условиий: на протяжении практически всего вчерашнего дня в городе шёл мокрый снег, на дорогах возможен гололёд, не все территории очищены.
Ранее «Наш город» сообщал, что вчера с тюменских удиц вывезли свыше 85 тысяч кубометров снега.