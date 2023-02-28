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Published Сегодня, 01:12

Modified Сегодня, 01:17

Updated Сегодня, 01:17

В центре Тюмени сегодня могут отключить сразу несколько светофоров

28 февраля 2023, 01:12
Фото: 1MI

Пять светофоров 28 февраля могут погаснуть в центре Тюмени

28 февраля в Тюмени могут погаснуть несколько светофоров: на перекрестке улиц Малыгина и Шиллера, Малыгина и Максима Горького, Малыгина и Салтыкова-Щедрина, Максима Горького и Красных зорь, Салтыкова-Щедрина и Красных зорь, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».
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ДТП

Отключения будут произведены ввиду плановых работ на электросетях в течение всего рабочего дня, с 8.00 до 17.00.

Водителям следует быть крайне осторожными на дорогах, особенно с учетом погодных условиий: на протяжении практически всего вчерашнего дня в городе шёл мокрый снег, на дорогах возможен гололёд, не все территории очищены.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера с тюменских удиц вывезли свыше 85 тысяч кубометров снега.

 

За четыре выходных в Тюмени выпало много снега
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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Светофор#ДТП#Отключение#Отключение светофоров#Тюмень
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