В Тобольске в течение часа горожане нашли пропавшего первокласника

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
«Пропал мальчик сегодня с 1в класса с 5-й школы. Вещи и телефон дома оставил и сразу же ушёл», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Через час его родители написали, что ребёнок нашёлся, с ним всё хорошо. Другие подробности неизвестны.
Ранее «Наш город» отмечал, что с начала года в Тюменской области нашли в январе поисковики нашли 8 тюменцев. За месяц поисковики и сотрудники МВД нашли двух детей. С ними всё хорошо.