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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Тобольске в течение часа горожане нашли пропавшего первокласника

28 февраля 2023, 14:10
Фото: 1MI

Пропавшего первоклассника жители Тобольска нашли в течение часа

В Тобольске в течение часа местные жители смогли найти мальчика, который потерялся сегодня вечером. Про инцидент написали в паблике «Типичный Тобольск».
«Пропал мальчик сегодня с 1в класса с 5-й школы. Вещи и телефон дома оставил и сразу же ушёл», - сообщил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Через час его родители написали, что ребёнок нашёлся, с ним всё хорошо. Другие подробности неизвестны. 

Ранее «Наш город» отмечал, что с начала года в Тюменской области нашли в январе поисковики нашли 8 тюменцев. За месяц поисковики и сотрудники МВД нашли двух детей. С ними всё хорошо. 

В январе поисковики нашли 8 тюменцев. Розыск 39-летнего мужчины продолжается
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Поиски#Поиски пропавших#Происшествия#Люди
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