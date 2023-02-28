В Москве возобновлено движение на Сокольнической линии метро

Как передают “Известия”, движение было приостановлено из-за задымления поезда, произошедшее в тот же день. Возгорание заметили в одном из вагонов на площади 1 квадратный метр. В столичной прокуратуре рассказали, что это произошло из-за проблем с электродвигателем, а также отметили, что ведомство возьмет на контроль выяснение обстоятельств случившегося.