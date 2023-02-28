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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Москве возобновлено движение на Сокольнической линии метро

Сегодня, 05:43
Московский метрополитен возобновил движение поездов на Сокольнической линии 27 февраля.

Как передают “Известия”, движение было приостановлено из-за задымления поезда, произошедшее в тот же день. Возгорание заметили в одном из вагонов на площади 1 квадратный метр. В столичной прокуратуре рассказали, что это произошло из-за проблем с электродвигателем, а также отметили, что ведомство возьмет на контроль выяснение обстоятельств случившегося.

Отмечается, что из-за задымления подземный транспорт не ходил от станции «Парк культуры» Сокольнической линии до «Университета». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

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