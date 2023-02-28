В Москве возобновлено движение на Сокольнической линии метро

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Как передают “Известия”, движение было приостановлено из-за задымления поезда, произошедшее в тот же день. Возгорание заметили в одном из вагонов на площади 1 квадратный метр. В столичной прокуратуре рассказали, что это произошло из-за проблем с электродвигателем, а также отметили, что ведомство возьмет на контроль выяснение обстоятельств случившегося.
Отмечается, что из-за задымления подземный транспорт не ходил от станции «Парк культуры» Сокольнической линии до «Университета». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.