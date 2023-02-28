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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

В горадминистрации рассказали, когда спецслужбы уберут снег с тюменских улиц

28 февраля 2023, 17:07
Фото: Администрация города Тюмени

Тюменцы жалуются властям на состояние городских улиц после вчерашнего снегопада

Сегодня в пресс-службе горадминистрации местных жителей проинформировали, что за сутки с улиц Тюмени вывезли 22,5 тысячи кубометров снега. Однако в комментариях под этой информацией многие пожаловались, что в их районе до сих пор лежат снежные массы.
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Снег

Жалобы поступили на улицу Элеваторную в Ленинском округе, Широтную в районе домов № 113 — 119, Лесобазу, остановочный комплекс «Школа № 62» напротив Щербакова.

Одна из горожанок рассказала, что на улице Широтной, 174, корпус 3, в последний раз занесённые снегом территории очищали только в январе, и только после того, как жильцы обратились к тюменским властям через портал «Я решаю». Другая местная жительница возмутилась, что улица Радищева (дома  № 27 и 29) завалена сугробами на уровне колен.

В горадминистрации ответили, что расчистка территорий по улице Элеваторной запланирована на 3 марта, а с тротуаров по улице Казачьи луга в районе Лесобазы снег уберут днём раньше.

Ранее «Наш город» сообщал, что дорожные службы были привлечены к очистке территорий от снега сегодня ночью. В ночные часы работало свыше 400 единиц спецтехники, в утренние — более 600.

 

Тюменские власти рассказали, что дорожные службы оперативно чистят улицы от снега
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#Елена Чебоксарова#Снег#Снегопад#Уборка снега#Уборка улиц#Жалоба#Тюменцы#Сугроб#Заснеженные дороги
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