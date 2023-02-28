В горадминистрации рассказали, когда спецслужбы уберут снег с тюменских улиц

Одна из горожанок рассказала, что на улице Широтной, 174, корпус 3, в последний раз занесённые снегом территории очищали только в январе, и только после того, как жильцы обратились к тюменским властям через портал «Я решаю». Другая местная жительница возмутилась, что улица Радищева (дома № 27 и 29) завалена сугробами на уровне колен.