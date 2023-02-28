В горадминистрации рассказали, когда спецслужбы уберут снег с тюменских улиц

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Жалобы поступили на улицу Элеваторную в Ленинском округе, Широтную в районе домов № 113 — 119, Лесобазу, остановочный комплекс «Школа № 62» напротив Щербакова.
Одна из горожанок рассказала, что на улице Широтной, 174, корпус 3, в последний раз занесённые снегом территории очищали только в январе, и только после того, как жильцы обратились к тюменским властям через портал «Я решаю». Другая местная жительница возмутилась, что улица Радищева (дома № 27 и 29) завалена сугробами на уровне колен.
В горадминистрации ответили, что расчистка территорий по улице Элеваторной запланирована на 3 марта, а с тротуаров по улице Казачьи луга в районе Лесобазы снег уберут днём раньше.
Ранее «Наш город» сообщал, что дорожные службы были привлечены к очистке территорий от снега сегодня ночью. В ночные часы работало свыше 400 единиц спецтехники, в утренние — более 600.