Тюменскому живодеру, разрубившему топором голову псу, грозит тюрьма

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
ЧП произошло в январе этого года. По данным расследования, 40-летний мужчина решил проучить непослушного пса крайне необычным образом. В ответ на агрессивное поведение собаки по отношению к нему, тюменец нанес несколько ударов топором по ее голове. Пытаясь скрыть следы преступления, покалеченное животное он завернул в пакеты и выкинул в мусорный бак.
Умирающего пса обнаружили прохожие. Благодаря помощи неравнодушных тюменцев Оскар остался жив и в настоящее время уже довольно хорошо себя чувствует. Лечением пса занимаются волонтеры.
Тюменца же ждет суд. Рассмотрение дела по существу состоится в ближайшее время. Живодеру грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени создали петицию, в которой призывали придать максимальной огласке данный инцидент. Горожане отмечали, что «дело нельзя спускать на тормоза».