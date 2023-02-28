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Тюменскому живодеру, разрубившему топором голову псу, грозит тюрьма

28 февраля 2023, 07:44
Фото: 1MI

Тюменца, разрубившего топором голову собаке, ждет суд

Тюменского живодера, разрубившего топором голову псу Оскару, будут судить. В настоящее время расследование дела по данному факту завершено. Уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье» передано в суд
Сюжет
Тюмень

ЧП произошло в январе этого года. По данным расследования, 40-летний мужчина решил проучить непослушного пса крайне необычным образом. В ответ на агрессивное поведение собаки по отношению к нему, тюменец нанес несколько ударов топором по ее голове. Пытаясь скрыть следы преступления, покалеченное животное он завернул в пакеты и выкинул в мусорный бак.

Умирающего пса обнаружили прохожие. Благодаря помощи неравнодушных тюменцев Оскар остался жив и в настоящее время уже довольно хорошо себя чувствует. Лечением пса занимаются волонтеры.

Тюменца же ждет суд. Рассмотрение дела по существу состоится в ближайшее время. Живодеру грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени создали петицию, в которой призывали придать максимальной огласке данный инцидент. Горожане отмечали, что «дело нельзя спускать на тормоза».

Тюменцы создали петицию против живодера с Бориса Щербины
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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Собаки#Живодеры#Суд#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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