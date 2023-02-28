Тюменскому живодеру, разрубившему топором голову псу, грозит тюрьма

ЧП произошло в январе этого года. По данным расследования, 40-летний мужчина решил проучить непослушного пса крайне необычным образом. В ответ на агрессивное поведение собаки по отношению к нему, тюменец нанес несколько ударов топором по ее голове. Пытаясь скрыть следы преступления, покалеченное животное он завернул в пакеты и выкинул в мусорный бак.