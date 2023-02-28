Тюменцы услышали сигнал тревоги

В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» пояснили, информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны. Аналогичные сообщения сегодня услышали жители Белгорода, Уфы, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани и других городов.