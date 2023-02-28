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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

Тюменцы услышали сигнал тревоги

28 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI

Сигнал тревоги прозвучал в Тюмени в эфире федеральных телеканалов

Сигнал воздушной тревоги прозвучал сегодня в эфире нескольких федеральных телеканалов и радиостанций Тюмени. Об этом сообщили жители областной столицы в социальных сетях.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
«Внимание, воздушная тревога. Все немедленно проследовать в укрытие. Угроза ракетного удара», — сообщил женский голос на записи.

В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» пояснили, информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны. Аналогичные сообщения сегодня услышали жители Белгорода, Уфы, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани и других городов.

«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», — подчеркнули в МЧС.

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе атаке хакеров подверглись несколько радиостанций в областной столице. Объявления об угрозе напугало жителей Тюмени. Однако оно оказалось фейковым.

1 марта, в среду, в Тюменской области состоится проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Мероприятие проведут с 10:40 до 11:10 по местному времени.

Куда бежать тюменцам в случае воздушной тревоги
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ложная тревога#Тюменцы#Происшествия#Телевидение#Радио#Проверка систем оповещения#Тюмень#Тюменская область#Видео
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