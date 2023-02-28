Тюменцы услышали сигнал тревоги

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
«Внимание, воздушная тревога. Все немедленно проследовать в укрытие. Угроза ракетного удара», — сообщил женский голос на записи.
В МЧС по Тюменской области «Нашему городу» пояснили, информация об объявлении воздушной тревоги прозвучала из-за взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны. Аналогичные сообщения сегодня услышали жители Белгорода, Уфы, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани и других городов.
«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», — подчеркнули в МЧС.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе атаке хакеров подверглись несколько радиостанций в областной столице. Объявления об угрозе напугало жителей Тюмени. Однако оно оказалось фейковым.
1 марта, в среду, в Тюменской области состоится проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен. Мероприятие проведут с 10:40 до 11:10 по местному времени.