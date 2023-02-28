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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Тюменских ребят приглашают на весенний турнир по 3D-моделированию

28 февраля 2023, 05:13
Фото: сайт департамент информатизации Тюменской области
Школьников из Тюменской области приглашают принять участие в весеннем турнире по разработке игр и 3D-моделированию. Заявку на соревнования может подать любой желающий от 11 лет лет и старше, сообщает департамент информатизации региона.

Турнир проводится по двум номинациям. В направлении «Разработка компьютерных игр» можно участвовать индивидуально или командой до 2 человек.

Все конкурсные мероприятия будут в онлайн-формате. Техническое задание участникам по направлению «Разработка компьютерных игр» выдадут 10 марта в 12:00. Готовую работу организаторы принимают до полудня 17 марта.

Задание для проектов по 3D-моделированию участники получат 24 марта; готовую роботу можно присылать до 31 марта.

Регистрация по всем направлениям открыта до 10 марта. Узнать более подробно про условия конкурса и направлениям можно по ссылке

Конкурс организовал Центр робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Стоит отметить, что  среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Буквально на днях двое школьников из Тюмени получили возможность пройти стажировку в лаборатории NtechLabл — лидирующей компании в в области видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта.

 

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