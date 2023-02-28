Тюменских ребят приглашают на весенний турнир по 3D-моделированию

Стоит отметить, что среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Буквально на днях двое школьников из Тюмени получили возможность пройти стажировку в лаборатории NtechLabл — лидирующей компании в в области видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта.