Тюменских ребят приглашают на весенний турнир по 3D-моделированию

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Турнир проводится по двум номинациям. В направлении «Разработка компьютерных игр» можно участвовать индивидуально или командой до 2 человек.
Все конкурсные мероприятия будут в онлайн-формате. Техническое задание участникам по направлению «Разработка компьютерных игр» выдадут 10 марта в 12:00. Готовую работу организаторы принимают до полудня 17 марта.
Задание для проектов по 3D-моделированию участники получат 24 марта; готовую роботу можно присылать до 31 марта.
Регистрация по всем направлениям открыта до 10 марта. Узнать более подробно про условия конкурса и направлениям можно по ссылке.
Конкурс организовал Центр робототехники и АСУ Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Стоит отметить, что среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Буквально на днях двое школьников из Тюмени получили возможность пройти стажировку в лаборатории NtechLabл — лидирующей компании в в области видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта.