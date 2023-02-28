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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Тюменские власти рассказали, что дорожные службы оперативно чистят улицы от снега

28 февраля 2023, 15:01
Фото: 1MI

Сегодня с тюменских улиц вывезли более 22 тысяч кубометров снега

За вчерашние сутки количество выпавших осадков превысило норму на 35%. За сутки дорожные службы вывезли свыше 22,5 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Сюжет
Снег

В ночные часы городские улицы очищали от снега 230 рабочих. Было привлечено 498 единиц спецтехники. Особое внимание при уборке уделяли пешеходным зонам, подходам к остановочным комплексам и пешеходным переходам.

Ранее «Наш город» писал, что вчера поздним вечером тюменка жаловалась на состояние  улиц после снегопада и требовала вернуть Собянина и Якушева. По её словам, при бывших мэрах дорожные службы убирали территории более оперативно.

 

«При Собянине и Якушеве такого не было»: тюменка пожаловалась на неочищенные улицы
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#Елена Чебоксарова#Снег#Снегопад#Уборка снега#Уборка улиц#Осадки
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