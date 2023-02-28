Тюменские власти рассказали, что дорожные службы оперативно чистят улицы от снега

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
В ночные часы городские улицы очищали от снега 230 рабочих. Было привлечено 498 единиц спецтехники. Особое внимание при уборке уделяли пешеходным зонам, подходам к остановочным комплексам и пешеходным переходам.
Ранее «Наш город» писал, что вчера поздним вечером тюменка жаловалась на состояние улиц после снегопада и требовала вернуть Собянина и Якушева. По её словам, при бывших мэрах дорожные службы убирали территории более оперативно.