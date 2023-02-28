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Тюменские власти прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по ТВ

28 февраля 2023, 08:08
Фото: 1MI

Тюменские власти прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по радио и ТВ

Тюменские власти прокомментировали переданную в эфире по нескольким тюменским телеканалам и радиостанциям информацию об объявлении угрозы ракетного удара.
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Тюмень

В информационном центре правительства региона «Нашему Городу» пояснили, что региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области не запускалась.

«Переданная 28.02.2023 по некоторым радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности. В результате хакерской атаки на спутниковый канал связи ряда коммерческих радиостанций в Тюменской области в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги. Источники информации проверяются соответствующими органами», — сообщили в информационном центре.

Ранее «Наш Город» писал, что аналогичный инцидент был зарегистрирован в Тюмени неделю назад. 22 февраля на частотах нескольких развлекательных радиостанций прозвучал сигнал «Воздушная тревога».

Тюменцы услышали сигнал тревоги
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Проверка систем оповещения#Фейк#Тюмень#Тюменская область
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