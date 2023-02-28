Тюменские власти прокомментировали угрозы ракетного удара, прозвучавшие по ТВ

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В информационном центре правительства региона «Нашему Городу» пояснили, что региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Тюменской области не запускалась.
«Переданная 28.02.2023 по некоторым радио-каналам информация о воздушной тревоге не соответствует действительности. В результате хакерской атаки на спутниковый канал связи ряда коммерческих радиостанций в Тюменской области в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги. Источники информации проверяются соответствующими органами», — сообщили в информационном центре.
Ранее «Наш Город» писал, что аналогичный инцидент был зарегистрирован в Тюмени неделю назад. 22 февраля на частотах нескольких развлекательных радиостанций прозвучал сигнал «Воздушная тревога».