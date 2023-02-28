Тюменские дороги парализовали 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Затор образовался на улицах Мира, Трактовой, Мориса Тореза, Запольной — от Мориса Торез до Миусской. Большая пробка образовалась на улице Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до Республики, 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Максима Горького, Республики — от Парфенова до Мориса Тореза.
Затруднено движение на улице Профсоюзной, 2-й Луговой, Челюскинце Пермякова — от Республики до Энергетиков.
Согласно сервису 2 ГИС, в настоящее время в областной столице произошло пять дорожно-транспортных происшествий — на улицах Теплотехников, Червишевском тракте, Закалужской, Мельникайте и Республики.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на тюменской трассе Тюмень — Омск из-за четырех аварий было ограничено движение. Движение транспортных средств восстановили в течение трех часов.