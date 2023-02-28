Тюменские дороги парализовали 9-балльные пробки

Затор образовался на улицах Мира, Трактовой, Мориса Тореза, Запольной — от Мориса Торез до Миусской. Большая пробка образовалась на улице Мельникайте — от ТРЦ «Кристалл» до Республики, 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Максима Горького, Республики — от Парфенова до Мориса Тореза.