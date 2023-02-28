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Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Тюменские чиновники объяснили отказ врачей в оказании помощи пациентке

28 февраля 2023, 08:17
Фото: 1MI

Тюменские чиновники прокомментировали отказ медиков в оказании помощи пациентке

В тюменском департаменте здравоохранения прокомментировали инцидент, произошедший накануне в тобольской больнице, где в обморок упала девушка.
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Тюмень

Чиновники пояснили, что при возникновении подобной ситуации действует алгоритм вызова сотрудника неотложной помощи. Для этого задействована выделенная телефонная линия, звонок по которой означает возникновение экстренной ситуации в здании поликлиники.

«В данной ситуации, вызов неотложной помощи был осуществлен рентгенолаборантом ОБ №3 сразу. Для полного разбора ситуации, рекомендуем пациенту обратиться в сектор по работе с обращениями граждан областной больницы № 3 по телефону горячей линии 8 (3456) 27-30-19 в будни с 8:00 до 12:00 и с 12:30 до 17:00, а также направить соответствующее заявление (обращение) на имя главного врача ОБ № 3 Бойко Дмитрия Александровича, чтобы инициировать служебную проверку или расследование», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения.

Заявление можно написать лично, у администратора на первом этаже хирургического корпуса, или направить и на электронную почту областной больницы № 3.

Ранее «Наш Город» писал, что тоболяки обвинили врачей в бездушном отношении к пациентам. По словам горожан, упавшей в обморок девушке медики не оказали помощь — лишь посоветовали очевидцам ЧП вызвать неотложную помощь.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Больницы#Врачи#Медицинская помощь#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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