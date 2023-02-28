nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 04:02

Updated Сегодня, 04:02

Тюменец предполагает, что полицейские могут незаконно зарабатывать на водителях

28 февраля 2023, 03:27
Фото: 1MI

Горожанин пожаловался на дорожный участок в Тюменском районе

В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик пожаловался, что на дорожном участке в селе Мальково нет предупреждающего знака, ограничивающего скорость, хотя камера фиксации превышения скоростного режима здесь настроена на 70 км/час.
«Перед Мальково камера поставлена на 70 км. Предупреждающего знака на дороге нет: его то ли специально убрали, то ли снес кто-то, и нехорошие люди пользуются случаем и штрафуют водителей. Между тем здесь трасса, и скорость должна быть 90 км/час», — рассказал местный житель.

Правда, в комментариях некоторые подписчики отметили, что часто там ездят и ни разу не получали штраф.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который ехал с другом. Когда его остановили, автомобилист достал гранату.

В Тюмени на Пермякова задержали пьяного водителя с гранатой
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Общество#Автомобилисты#Тюменцы#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД
Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Нейросеть показала, какой нарисовали бы Тюмень великие художники
Сегодня, 02:30
«При Собянине и Якушеве такого не было»: тюменка пожаловалась на неочищенные улицы
Сегодня, 02:35
В центре Тюмени сегодня могут отключить сразу несколько светофоров
Сегодня, 01:12
Сегодня в Тюмени снова будет идти мокрый снег
Сегодня, 01:29
Тюменские дороги парализовали 9-балльные пробки
Сегодня, 03:42