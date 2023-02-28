Тюменец предполагает, что полицейские могут незаконно зарабатывать на водителях

Горожанин пожаловался на дорожный участок в Тюменском районе

В паблике «ЧС Тюмень» анонимный подписчик пожаловался, что на дорожном участке в селе Мальково нет предупреждающего знака, ограничивающего скорость, хотя камера фиксации превышения скоростного режима здесь настроена на 70 км/час.