Тюменец предполагает, что полицейские могут незаконно зарабатывать на водителях

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
«Перед Мальково камера поставлена на 70 км. Предупреждающего знака на дороге нет: его то ли специально убрали, то ли снес кто-то, и нехорошие люди пользуются случаем и штрафуют водителей. Между тем здесь трасса, и скорость должна быть 90 км/час», — рассказал местный житель.
Правда, в комментариях некоторые подписчики отметили, что часто там ездят и ни разу не получали штраф.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, который ехал с другом. Когда его остановили, автомобилист достал гранату.