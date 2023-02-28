Тысячи тюменцев могут получить бесплатные путевки на реабилитационные смены

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Всего перечень содержит более 30 различных заболеваний, по которым могут выдать бесплатную путёвку.
Смены будут проходить в лагерях «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Витязь», «Родник», «Серебряный бор». Дети пройдут необходимые процедуры оздоровления (их должен назначить врач).
Ранее «Наш город» сообщал, что за 2022 год более двух тысяч жителей нашего региона получили льготные путевки от ПФР на отдых в санаториях.