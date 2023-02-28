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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Тысячи тюменцев могут получить бесплатные путевки на реабилитационные смены

28 февраля 2023, 11:14
Фото: 1MI

Путевки на реабилитационные смены могут получить три тысячи тюменцев

В этом году почти 3 тысячи тюменцев могут получить путевки на реабилитационные смены. В 2022 году по ним отдохнули 1 600 человек. По данным информцентра правительства Тюменской области, большинство путёвок приходится на детей, которые состоят на диспансерном учете.

Всего перечень содержит более 30 различных заболеваний, по которым могут выдать бесплатную путёвку.

Смены будут проходить в лагерях «Ребячья республика», «Олимпийская Ребячка», «Витязь», «Родник», «Серебряный бор». Дети пройдут необходимые процедуры оздоровления (их должен назначить врач).

Ранее «Наш город» сообщал, что за 2022 год более двух тысяч жителей нашего региона получили льготные путевки от ПФР на отдых в санаториях.

Многие тюменцы получили возможность пройти лечение в санаториях бесплатно
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Туристические путевки#Льготные путевки#Работа#Лечение
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