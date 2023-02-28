Тысячи тюменцев могут получить бесплатные путевки на реабилитационные смены

Путевки на реабилитационные смены могут получить три тысячи тюменцев

В этом году почти 3 тысячи тюменцев могут получить путевки на реабилитационные смены. В 2022 году по ним отдохнули 1 600 человек. По данным информцентра правительства Тюменской области, большинство путёвок приходится на детей, которые состоят на диспансерном учете.