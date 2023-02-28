Топ-менеджер Сбера рассказал студентам, как «прокачать» эмоциональный интеллект

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Всем известно, что высокий IQ — это набор способностей, полезных знаний и навыков, позволяющий добиться успеха в своем деле. Значение IQ не подвергается сомнению, но одних знаний и логики оказалось недостаточно для успеха. Все достижения легко перечеркнуть бурей эмоций. Знания формул часто не способны победить гордость, зависть и злость. Но эмоциями можно и нужно управлять. Эмоциональный интеллект позволяет владеть собой и выстраивать отношения с окружающими».
Эмоциональный интеллект работодатели всё чаще включают в перечень качеств, которые они хотели бы видеть у своих сотрудников, наряду с гибкостью мышления, клиентоориентированностью, умением анализировать и принимать решения, креативностью и критическим мышлением.
Для прокачки навыков в области эмоционального интеллекта Александр Исаев посоветовал студентам бесплатный курс «Как развивать эмоциональный интеллект» на образовательном маркетплейсе Сбера Edutoria.
Самые активные студенты получили в подарок книги из серии «Библиотека Сбербанка».