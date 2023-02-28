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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Топ-менеджер Сбера рассказал студентам, как «прокачать» эмоциональный интеллект

28 февраля 2023, 10:36
Фото: Сбер
Заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев выступил в Тюменском государственном университете с лекцией про эмоциональный интеллект. Порядка 100 студентов попробовали распознать собственные эмоции и тренировали осознанность.

Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Всем известно, что высокий IQ — это набор способностей, полезных знаний и навыков, позволяющий добиться успеха в своем деле. Значение IQ не подвергается сомнению, но одних знаний и логики оказалось недостаточно для успеха. Все достижения легко перечеркнуть бурей эмоций. Знания формул часто не способны победить гордость, зависть и злость. Но эмоциями можно и нужно управлять. Эмоциональный интеллект позволяет владеть собой и выстраивать отношения с окружающими».

Эмоциональный интеллект работодатели всё чаще включают в перечень качеств, которые они хотели бы видеть у своих сотрудников, наряду с гибкостью мышления, клиентоориентированностью, умением анализировать и принимать решения, креативностью и критическим мышлением.

Для прокачки навыков в области эмоционального интеллекта Александр Исаев посоветовал студентам бесплатный курс «Как развивать эмоциональный интеллект» на образовательном маркетплейсе Сбера Edutoria.

Самые активные студенты получили в подарок книги из серии «Библиотека Сбербанка».

#Вера Романескул#Общество#Новости#Тюменская область
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