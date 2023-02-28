Специалисты УСТЭК проведут очередную проверку системы теплоснабжения на герметичность

Во время испытаний реагент добавляется в систему теплоснабжения котельной. То есть в трубопроводы, где циркулирует вода в качестве теплоносителя, и не забирается для нужд горячего водоснабжения. Однако, если во время испытаний в кранах появилась вода зелёного цвета, это может свидетельствовать о неисправностях на внутридомовых системах, которые управляющим компаниям следует незамедлительно устранить.