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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Специалисты УСТЭК проведут очередную проверку системы теплоснабжения на герметичность

28 февраля 2023, 06:06
Фото: УСТЭК
С 1 марта 2023 года УСТЭК проведет проверку системы теплоснабжения на герметичность с помощью органического красителя «Уранин-А». Для этого в циркулирующую в закрытой схеме теплоснабжения сетевую воду добавят реагент. Он окрасит теплоноситель в зеленый цвет.

Цель проверки всегда одна — контроль за герметичностью системы теплопотребления: выявление возможных утечек на трубопроводах тепловых сетей, неисправностей внутридомовых коммуникаций. Благодаря зеленому цвету воды можно обнаружить утечки и оперативно их устранить.

Испытания проводятся не первый год. В этот раз проверка реагентом «Уранин А» будет проходить в зоне теплоснабжения котельной № 9, расположенной на ул. Авторемонтная, 2. Эта котельная предназначена для обеспечения теплоснабжением 51 потребителя в районе улиц Авторемонтной и Аккумуляторной.

Во время испытаний реагент добавляется в систему теплоснабжения котельной. То есть в трубопроводы, где циркулирует вода в качестве теплоносителя, и не забирается для нужд горячего водоснабжения. Однако, если во время испытаний в кранах появилась вода зелёного цвета, это может свидетельствовать о неисправностях на внутридомовых системах, которые управляющим компаниям следует незамедлительно устранить.

При обнаружении выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, просим обращаться в контакт-центр АО «УСТЭК» по телефону 8 (3452) 38-62-00.

УСТЭК предупреждает, что запрещено использовать сетевую воду, служащей в качестве теплоносителя, в бытовых целях, для приготовления пищи и кормления животных.

Фото: УСТЭК
#Вера Романескул#Вода#Проверка#Новости#Тюменская область
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