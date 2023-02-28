Специалисты УСТЭК проведут очередную проверку системы теплоснабжения на герметичность

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Цель проверки всегда одна — контроль за герметичностью системы теплопотребления: выявление возможных утечек на трубопроводах тепловых сетей, неисправностей внутридомовых коммуникаций. Благодаря зеленому цвету воды можно обнаружить утечки и оперативно их устранить.
Испытания проводятся не первый год. В этот раз проверка реагентом «Уранин А» будет проходить в зоне теплоснабжения котельной № 9, расположенной на ул. Авторемонтная, 2. Эта котельная предназначена для обеспечения теплоснабжением 51 потребителя в районе улиц Авторемонтной и Аккумуляторной.
Во время испытаний реагент добавляется в систему теплоснабжения котельной. То есть в трубопроводы, где циркулирует вода в качестве теплоносителя, и не забирается для нужд горячего водоснабжения. Однако, если во время испытаний в кранах появилась вода зелёного цвета, это может свидетельствовать о неисправностях на внутридомовых системах, которые управляющим компаниям следует незамедлительно устранить.
При обнаружении выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, просим обращаться в контакт-центр АО «УСТЭК» по телефону 8 (3452) 38-62-00.
УСТЭК предупреждает, что запрещено использовать сетевую воду, служащей в качестве теплоносителя, в бытовых целях, для приготовления пищи и кормления животных.