РЭО: экопарк в Новосибирской области будет перерабатывать до 130 тыс. тонн отходов

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
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Updated Сегодня, 18:31
Строительство и запуск экопарка будут проходить при поддержке публично-правовой компании “Российский экологический оператор” (РЭО).
По заявлению главы ППК “РЭО” Дениса Буцаева, в число экопарков, возводимых в ходе реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”, войдет и комплекс в Новосибирской области, пишет atas.info. РЭО обеспечит резидентам экопромышленного парка все условия для работы в области обращения твердых коммунальных отходов (ТКО), а также поможет запустить выпуск готовой продукции из вторсырья. Как сообщает atas.info, финансирование строительства планируется вести за счет средств, вырученных благодаря выпуску ценных бумаг, включая и зеленые облигации. На данный момент о своем желании стать резидентами нового комплекса заявили ООО “ТАЙГЕР-Сибирь”, ООО “Пластиндустрия”, ООО “Гофра коллектинг”, ООО “ТБО”, ООО “Демеркуризация”.
Вышеперечисленные компании уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору данных, необходимых для проектирования предприятий.
Резиденты экопромышленного комплекса смогут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание мусора и изготовление конечной продукции на основе вторсырья, полученного из переработанных отходов.
Организации, которые планируют стать резидентами экопарка, должны подписать с управляющей компанией ООО “Экологический цифровой оператор” договор об аренде земли.
Резиденты смогут рассчитывать не только на помощь РЭО, но и на ряд льгот и прочих мер господдержки местного и федерального уровня.
Проект планируется завершить к 2024 году. Всего к этому моменту должно быть возведено восемь экопарков на Кубани, в Приморье, Ставрополье, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской областях и Подмосковье. Объекты будут включать в себя заводские мощности по утилизации ТКО, способные каждый год вовлекать в оборот до 1,1 миллиона тонн вторсырья.