«При Собянине и Якушеве такого не было»: тюменка пожаловалась на неочищенные улицы

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
«Улица Широтная и все остальные улицы Тюмени — сугробы как в лесу. При мэре Собянине и мэре Якушеве таких дорог не было. Вернитесь, пожалуйста, в Тюмень наведите порядок», — попросила возмущенная местная жительница.
В комментариях многие не поддержали её, сославшись на то, что обильные осадки в городе выпали только вчера и снег шёл почти весь день. В связи с этим спецслужбы физически не могли очистить все территории города за такое короткое время.
Сегодня с утра в Тюмени к уборке улиц привлечено 669 единиц техники.
Ранее «Наш город» сообщал, что Росприроднадзор добивается штрафа тюменских властей за незаконное складирование снега в районе Воронинских горок.