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Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

«При Собянине и Якушеве такого не было»: тюменка пожаловалась на неочищенные улицы

28 февраля 2023, 02:35
Фото: 1MI

Жительница Тюмени сообщила о больших сугробах в районе улицы Широтной

В паблике «ЧС Тюмень» горожанка сравнила городские улицы с лесом из-за неубранных сугробов.
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Снег
«Улица Широтная и все остальные улицы Тюмени — сугробы как в лесу. При мэре Собянине и мэре Якушеве таких дорог не было. Вернитесь, пожалуйста, в Тюмень наведите порядок», — попросила возмущенная местная жительница.

В комментариях многие не поддержали её, сославшись на то, что обильные осадки в городе выпали только вчера и снег шёл почти весь день. В связи с этим спецслужбы физически не могли очистить все территории города за такое короткое время.

Сегодня с утра в Тюмени к уборке улиц привлечено 669 единиц техники.

Ранее «Наш город» сообщал, что Росприроднадзор добивается штрафа тюменских властей за незаконное складирование снега в районе Воронинских горок.

Росприроднадзор добивается штрафа в 5 млн для властей из-за складирования снега
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#Елена Чебоксарова#Снег#Снегопад#Тюменцы#Общество#Жалоба#Уборка улиц#Дороги
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