От бумаги до стекла: сколько времени нужно на разложение отходов

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Все, что человек использует в быту, может оказаться вне мусорного контейнера – случайно или умышлено. Привычные вещи будут очень долго гнить и загрязнять природу. Например, губка для посуды не долговечна в применении, но в природе разлагается до 200 лет. На «исчезновение» одноразового подгузника уйдет порядка 500 лет, а выброшенный мимо урны окурок «проживет» около 3-х лет.
Чтобы сократить такие «долгоиграющие» отходы, стоит задуматься о замене их на более экологичные. Отличной заменой губки для посуды станет кусочек люфы – растения, похожего внешне на кабачок. На рынке детских подгузников представлены экологичные варианты, и лучше присмотреться к ним. А от вредной привычки желательно вообще отказаться.
В каждом доме есть туалетная бумага или бумажные полотенца. Люди выкидывают их в мусорное ведро – это делается уже машинально. Если использованная туалетная бумага оказалась вне мусорного контейнера, то будет разлагаться там пару месяцев. На разложение газетной бумаги уйдет около 4 месяцев. Чеки и билеты из автобуса, которые постоянно скапливаются в карманах, «растворятся» уже через 1 месяц.
Чуть сложнее с тканями. Если тонкая футболка из хлопчатобумажного материала может «исчезнуть» и за год, то на разложение одежды из нейлоновых тканей потребуется примерно 30-40 лет. Поэтому стоит отдавать ненужные вещи в благотворительные фонды, переделывать их или использовать вместо бумажных полотенец и тряпок для дома.
И самая затруднительная ситуация с резиной. Велосипедные покрышки, подошва на обуви, перчатки – во всех этих изделиях присутствует резина. И на разложение этого материала в природе потребуется 100 лет. Тщательная забота о вещи поможет увеличить срок её использования.
Все уже знают, что полиэтиленовые пакеты, пленки, в которые заворачивают продукты питания и товары, бутылки разлагаются очень долго. Например, срок разложения пластиковых бутылок составляет порядка 200 лет, при этом материал токсичен. На «исчезновение» алюминиевой бутылки нужно 500 лет.
Пакет-майка из магазина, в зависимости от плотности, может разлагаться около 15-ти лет. На разложение фольги понадобится 100 лет.
Чтобы помочь природе, стоит взять с собой в магазин тканевый шопер или сумку, и сложить покупки туда. А пищевую пленку можно заменить специальными тканевыми салфетками, пропитанными воском.
При возможности лучше покупать продукты на развес в свою тару – в супермаркете складывать фрукты и овощи в тканевый мешочек, а в специализированных эко-магазинах наливать шампунь в принесенную бутылку.
Часть фракций можно принести в экодом в Тюмени и сдать на переработку. А такие изделия, как крышечки с маркировкой 2, пакеты, пленка в экодомах используется в мастерской ресайклинга при проведении мастер-классов.
Все, что осталось после ремонта, нужно правильно утилизировать. Иначе доски, куски плитки, старый линолеум и прочее будет еще сотнями лет загрязнять природу. Важно отметить, что строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, и ему не место на контейнерных площадках.
«Жители Тюменской области могут либо самостоятельно вывезти строительные отходы на ближайший лицензированный полигон и там передать на безопасное захоронение, либо заказать услуги специализированной компании, которая доставит строительные отходы на полигон», - объяснили в «Тюменском экологическом объединении».
Нужно помнить и о «серых возчиках» - организациях, которые не могут предоставить отчеты о доставке строймусора на полигоны. А потому, нет уверенности, что старый линолеум добрался до нужной точки.
Если же получилось, что строительные материалы не довезли до полигона, они будут разлагаться очень долго. Например, древесине на этот процесс понадобится от 3 до 10 лет, а доскам, покрытым лакокрасочными материалами, уже до 13-ти лет.
Железная арматура «исчезнет» в срок до 10 лет, обломки кирпичей – до 100 лет, а вот оконная рама будет жить катастрофически долго из-за стекол. Если сама рама сгниет, то стекло останется «жить» еще более 1000 лет.