nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Огромные сосульки могут убить жителей Тюмени. Видео

28 февраля 2023, 14:28
Фото: Скрин ЧС Тюмень

Большие сосульки могут серьезно покалечить тюменцев. Видео

Из-за оттепели на крышах многоэтажек появились огромные сосульки. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», они могут серьёзно покалечить горожан. Пока их никто не убирает.
«Улица Комсомольская, 8. Ждём когда кого-нибудь убьёт?», - отметил подписчик паблика «Чс Тюмень».

Похожая ситуация наблюдается и на других улицах города. По данным Гисметео, в ближайшие дни температура воздуха вновь вернётся к отметкам - 6 - 8 градусов.

Сегодня «Наш город» отмечал, что 28 февраля тюменцы написали более двух десятков жалоб на уборку снега. Проблема со снежными завалами не решалась в течение всего зимнего периода.

«За зиму ни разу не чистили»: тюменцы тонут в снежных завалах у своих домов
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Жалобы#Александр Мязин
Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
В Тюмени около ЦУМа полиция массово проверяет подростков на «ЧВК Рёдан». Видео
Сегодня, 13:01
Трассу Тюмень - Омск открыли для движения через 1,5 часа работы автокранов. Фото
Сегодня, 12:27
В Тюмени в микрорайоне Березняковский построят новую школу на 1 100 мест
Сегодня, 12:17
В Тюмени грузовик врезался в машину ГИБДД, пострадали два инспектора. Видео
Сегодня, 11:43
Медпомощь потребовалась юному тюменцу во время посещения ТЦ
Сегодня, 11:27