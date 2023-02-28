Огромные сосульки могут убить жителей Тюмени. Видео

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
«Улица Комсомольская, 8. Ждём когда кого-нибудь убьёт?», - отметил подписчик паблика «Чс Тюмень».
Похожая ситуация наблюдается и на других улицах города. По данным Гисметео, в ближайшие дни температура воздуха вновь вернётся к отметкам - 6 - 8 градусов.
Сегодня «Наш город» отмечал, что 28 февраля тюменцы написали более двух десятков жалоб на уборку снега. Проблема со снежными завалами не решалась в течение всего зимнего периода.