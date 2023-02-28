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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Новый большой завод планируется построить около Тюмени

28 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI

Под Тюменью построят новый завод, будет создано 470 рабочих мест

Около областной столицы реализуется проект по строительству домостроительного комбината. По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, на эти цели планируется потратить 2,2 млрд рублей.

Предполагается, что будет создано 470 рабочих мест. Проекту присвоен статус масштабного.

«До конца 2024 года инвестор планирует возвести производственный комплекс для строительства многоквартирных жилых домов с высокими эксплуатационными характеристиками, меньшей себестоимостью строительства, чем в традиционных системах домостроения, и более высокой скоростью производства строительных работ», - сообщается на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что только проект технопарка «ДСК-500» в Тюмени будет стоит около 102 млн рублей.

Подробности проекта тюменского технопарка «ДСК-500». Он будет стоит 102 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Дороги#Производство
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