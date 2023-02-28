Новый большой завод планируется построить около Тюмени

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Предполагается, что будет создано 470 рабочих мест. Проекту присвоен статус масштабного.
«До конца 2024 года инвестор планирует возвести производственный комплекс для строительства многоквартирных жилых домов с высокими эксплуатационными характеристиками, меньшей себестоимостью строительства, чем в традиционных системах домостроения, и более высокой скоростью производства строительных работ», - сообщается на сайте Инвестиционного агентства Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что только проект технопарка «ДСК-500» в Тюмени будет стоит около 102 млн рублей.