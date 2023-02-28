Нейросеть показала, какой нарисовали бы Тюмень великие художники

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Для эксперимента журналист издания выбрал 10 известных на весь мир живописцев: Иеронима Босха, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Клода Моне, Фриду Кало, Энди Уорхола, Леонардо да Винчи, Марка Шагала, Густава Климта и Пабло Пикассо.
Из-под кисти австрийца Густава Климта, по мнению нейросети, вышли бы портреты мужчин и женщин с преобладанием белого, золотого, синего и черного цветов.
Французский художник, один из основателей импрессионизма Клод Моне вдохновился бы тюменскими рассветными пейзажами.
Авангардист Марк Шагал, как считает нейросеть, изобразил бы Тюмень в свойственных ему насыщенных белых, красных, синих и зеленых красках. Не обошлось бы без летающих и гуляющих по облакам героев.
Густые, драматичные, прерывистые мазки, придающие картинам движение, и темная, но насыщенная палитра — такой, как считает нейросеть, стала бы Тюмень на картинах нидерландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога.
Представитель поп-арта Энди Уорхол, показывая виды города, непременно изобразил бы знаменитую банку супа. На полотнах, сгенерированных нейросетью, объект играет роль здания. Также не обошлось бы без автопортрета в ярких тонах на фоне церкви.
Фрида Кало, которая стала знаменита во многом благодаря своим автопортретам, по предположению нейросети, тоже запечатлела бы в своем творчестве именно собственное изображение на фоне тюменских улиц. Стоит отметить, что лицо мексиканки хоть и выглядит довольно экзотично с заснеженными зданиями на заднем фоне, но все же органично вписывается в зимние пейзажи.
Основоположник кубизма Пабло Пикассо в свойственной ему манере изобразил бы Тюмень как ряд совмещенных воедино плоскостей.
Такой бы была Тюмень на полотнах представителя искусства Высокого Возрождения Леонардо да Винчи.
А таким, по мнению нейросети, увидел бы город один из самых загадочных художников в истории западной живописи Иероним Босх.
Из-под кисти Сальвадора Дали Тюмень вышла бы сюрреалистичной — в лучших традициях творчества испанского живописца. Дымящийся дворец-лицо и город, помещенный то ли в сувенирный стеклянный шар, то ли в мыльный пузырь — такой, по мнению нейросети, увидел бы Тюмень великий художник 20 века.