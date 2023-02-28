nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Нейросеть показала, какой нарисовали бы Тюмень великие художники

28 февраля 2023, 02:30
Фото: nashgorod.ru

Нейросеть изобразила Тюмень в картинах великих художников

«Наш город» с помощью нейросети выяснил, какой увидели бы Тюмень ценители искусства, если бы город изобразили на своих картинах великие художники.

Для эксперимента журналист издания выбрал 10 известных на весь мир живописцев: Иеронима Босха, Винсента Ван Гога, Сальвадора Дали, Клода Моне, Фриду Кало, Энди Уорхола, Леонардо да Винчи, Марка Шагала, Густава Климта и Пабло Пикассо.

Из-под кисти австрийца Густава Климта, по мнению нейросети, вышли бы портреты мужчин и женщин с преобладанием белого, золотого, синего и черного цветов.

Фото: nashgorod.ru

Французский художник, один из основателей импрессионизма Клод Моне вдохновился бы тюменскими рассветными пейзажами.

Фото: nashgorod.ru

Авангардист Марк Шагал, как считает нейросеть, изобразил бы Тюмень в свойственных ему насыщенных белых, красных, синих и зеленых красках. Не обошлось бы без летающих и гуляющих по облакам героев.

Фото: nashgorod.ru

Густые, драматичные, прерывистые мазки, придающие картинам движение, и темная, но насыщенная палитра — такой, как считает нейросеть, стала бы Тюмень на картинах нидерландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога.

Фото: nashgorod.ru

Представитель поп-арта Энди Уорхол, показывая виды города, непременно изобразил бы знаменитую банку супа. На полотнах, сгенерированных нейросетью, объект играет роль здания. Также не обошлось бы без автопортрета в ярких тонах на фоне церкви.

Фото: nashgorod.ru

Фрида Кало, которая стала знаменита во многом благодаря своим автопортретам, по предположению нейросети, тоже запечатлела бы в своем творчестве именно собственное изображение на фоне тюменских улиц. Стоит отметить, что лицо мексиканки хоть и выглядит довольно экзотично с заснеженными зданиями на заднем фоне, но все же органично вписывается в зимние пейзажи.

Фото: nashgorod.ru

Основоположник кубизма Пабло Пикассо в свойственной ему манере изобразил бы Тюмень как ряд совмещенных воедино плоскостей.

Фото: nashgorod.ru

Такой бы была Тюмень на полотнах представителя искусства Высокого Возрождения Леонардо да Винчи.

Фото: nashgorod.ru

А таким, по мнению нейросети, увидел бы город один из самых загадочных художников в истории западной живописи Иероним Босх.

Фото: nashgorod.ru

Из-под кисти Сальвадора Дали Тюмень вышла бы сюрреалистичной — в лучших традициях творчества испанского живописца. Дымящийся дворец-лицо и город, помещенный то ли в сувенирный стеклянный шар, то ли в мыльный пузырь — такой, по мнению нейросети, увидел бы Тюмень великий художник 20 века.

Фото: nashgorod.ru
#Вера Романескул#Тюменская область#Леонардо да Винчи#Клод Моне#Фрида Кало#Густав Климт#Пабло Пикассо#Винсент Ван Гог#Иероним Босх#Сальвадор Дали#Марк Шагал#Энди Уорхол#Новости#Общество#Нейросеть#Живопись#Художники
Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Вчера, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Вчера, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Вчера, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Вчера, 08:07
Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде
Вчера, 10:15