Нейросеть показала, какой нарисовали бы Тюмень великие художники

Фрида Кало, которая стала знаменита во многом благодаря своим автопортретам, по предположению нейросети, тоже запечатлела бы в своем творчестве именно собственное изображение на фоне тюменских улиц. Стоит отметить, что лицо мексиканки хоть и выглядит довольно экзотично с заснеженными зданиями на заднем фоне, но все же органично вписывается в зимние пейзажи.