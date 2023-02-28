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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск частично ограничено движение из-за метели

28 февраля 2023, 10:47
Фото: 1MI

Ограничено движение на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

«Уралуправдор» 28 февраля с 09:00 частично перекрыл участок трассы Тюмень – ХМАО для грузового и пассажирского транспорта. Из-за метели здесь увеличился риск дорожных происшествий.
«На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск на участке с 571 по 699 км с 09:00 сотрудниками ГИБДД введено ограничение для грузового и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными явлениями», - сообщается на сайте «Уралуправдора».

Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня утром В Тюмени на дорогах образовались 9-балльные пробки. Было затруднено движение на улице Профсоюзной, 2-й Луговой, Челюскинце Пермякова — от Республики до Энергетиков.

Тюменские дороги парализовали 9-балльные пробки
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода#Водители#Погода в Тюмени#Дороги#Безопасность на дорогах
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