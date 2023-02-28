Кадровые перестановки произошли в тюменских судах

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:51
Согласно информации, изменения были введены в соответствии с Указом президента РФ о назначении судей федеральных судов от 17 февраля 2023 года.
Так, Светлана Лешкова и Светлана Котова были назначены на должности судей Тюменского областного суда. Надежда Гаврилина заняла пост судьи Тюменского районного суда. Василия Кудрявцев стал судьей Арбитражного суда Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что тюменских наркокурьеров осудили за развозку овощей. Мужчины прятали запрещенные вещества в клубнях картофеля.