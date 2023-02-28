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Кадровые перестановки произошли в тюменских судах

28 февраля 2023, 08:51
Фото: 1MI

Новые назначения прошли в судах Тюменской области

Новые назначения произошли в судах Тюменской области. Об этом сообщает региональная Квалификационная коллегия судей.
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Суд

Согласно информации, изменения были введены в соответствии с Указом президента РФ о назначении судей федеральных судов от 17 февраля 2023 года.

Так, Светлана Лешкова и Светлана Котова были назначены на должности судей Тюменского областного суда. Надежда Гаврилина заняла пост судьи Тюменского районного суда. Василия Кудрявцев стал судьей Арбитражного суда Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что тюменских наркокурьеров осудили за развозку овощей. Мужчины прятали запрещенные вещества в клубнях картофеля.

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#Суд#Кадровые изменения#Общество#Новости#Тюменская область#Вера Романескул
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