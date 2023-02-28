Идеи для полезных и экологичных подарков на 8 марта

Не навредит экологии, но порадует фотосессия — совместная или одиночная. К тому же, фотосессия может раскрыть в девушке новые таланты. Еще один вариант подарка — техника или гаджеты. Но лучше заранее уточнить, чего получательница хочет, чтобы прибор точно пригодился и не пылился без дела.