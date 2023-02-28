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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Идеи для полезных и экологичных подарков на 8 марта

28 февраля 2023, 14:02
Фото: 1MI
Что дарить девушкам 8 марта? Многие тюменцы начинают задумываться о подарках заранее. Можно совместить приятное с полезным, и подарить человеку то, что порадует его, и не навредит экологии.
Сюжет
Тюмень

Как выбирать подарки на 8 марта

Из традиционных презентов женщинам — букеты цветов, конфеты, косметика. Вот, что можно сделать с классикой: букет заменить на цветок в горшке, если женщине это нравится; конфеты «с завода» с большим количеством упаковки заменить на самодельные сладости, а вместо косметики подарить сертификат в косметический магазин — это поможет избежать ненужных покупок.

Подбирая подарок знакомой представительнице прекрасного пола стоит обратить внимание на её увлечения и хобби. Творческой девушке будет приятно получить в подарок набор для мыловарения или создания свечей. Спортсменка обрадуется товарам для того вида спорта, которым она увлекается. Домохозяйке можно вручить сертификат в магазин товаров для дома.

Подарок без отходов

Не навредит экологии, но порадует фотосессия — совместная или одиночная. К тому же, фотосессия может раскрыть в девушке новые таланты. Еще один вариант подарка — техника или гаджеты. Но лучше заранее уточнить, чего получательница хочет, чтобы прибор точно пригодился и не пылился без дела.

Классические подарки

Если же предстоит поздравить с 8 марта малознакомую женщину, то стоит сделать выбор в пользу классики.

Например, качественный блокнот не будет лишним для каждой девушки. В идеале, чтобы в нем можно было менять блоки листов — так подарок будет радовать дольше. Беспроигрышным вариантом может стать сертификат на СПА-процедуры.

Стоит отказаться от бесполезных статуэток, игрушек, духов или косметики, одежды или бижутерии. Подарок должен быть качественным и полезным, чтобы не сломался через неделю и не был выкинут через пару дней.

На 8 марта можно обойтись без материальных подарков, но которые точно запомнятся — это новые впечатления. Совместный ужин в красивом ресторане, небольшое путешествие в другой город, мастер-класс по гончарному мастерству и многое другое.

#Анна Доронина#Подарки#Праздники#23 февраля#8 Марта#Экология#ООО "ТЭО"#Общество#Тюмень#Тюменская область
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