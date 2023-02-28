Идеи для полезных и экологичных подарков на 8 марта

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Из традиционных презентов женщинам — букеты цветов, конфеты, косметика. Вот, что можно сделать с классикой: букет заменить на цветок в горшке, если женщине это нравится; конфеты «с завода» с большим количеством упаковки заменить на самодельные сладости, а вместо косметики подарить сертификат в косметический магазин — это поможет избежать ненужных покупок.
Подбирая подарок знакомой представительнице прекрасного пола стоит обратить внимание на её увлечения и хобби. Творческой девушке будет приятно получить в подарок набор для мыловарения или создания свечей. Спортсменка обрадуется товарам для того вида спорта, которым она увлекается. Домохозяйке можно вручить сертификат в магазин товаров для дома.
Не навредит экологии, но порадует фотосессия — совместная или одиночная. К тому же, фотосессия может раскрыть в девушке новые таланты. Еще один вариант подарка — техника или гаджеты. Но лучше заранее уточнить, чего получательница хочет, чтобы прибор точно пригодился и не пылился без дела.
Если же предстоит поздравить с 8 марта малознакомую женщину, то стоит сделать выбор в пользу классики.
Например, качественный блокнот не будет лишним для каждой девушки. В идеале, чтобы в нем можно было менять блоки листов — так подарок будет радовать дольше. Беспроигрышным вариантом может стать сертификат на СПА-процедуры.
Стоит отказаться от бесполезных статуэток, игрушек, духов или косметики, одежды или бижутерии. Подарок должен быть качественным и полезным, чтобы не сломался через неделю и не был выкинут через пару дней.
На 8 марта можно обойтись без материальных подарков, но которые точно запомнятся — это новые впечатления. Совместный ужин в красивом ресторане, небольшое путешествие в другой город, мастер-класс по гончарному мастерству и многое другое.