Федеральную трассу Тюмень – Омск перекрыли из-за ДТП. Скрин

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
«На месте инцидента работают 2 наряда ДПС. Большегрузы автоинспекторы паркуют на обочинах, легковой транспорт частично пропускают, чтобы ликвидировать последствия ДТП и обеспечить беспрепятственный проезд по трассе», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
Пострадавших нет. Водителям рекомендуют объезжать этот район.
Ранее «Наш город» сообщал, что из-за метели сотрудники ГИБДД частично перекрыли участок трассы Тюмень – ХМАО.