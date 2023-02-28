Федеральную трассу Тюмень – Омск перекрыли из-за ДТП. Скрин

Выезд из Тюмени на федеральную трассу полностью перекрыт из-за ДТП. Скрин

По данным сервиса Яндекс.Карты, на 11 км трассы Тюмень – Омск произошло ДТП. Из-за инцидента на дороге полностью ограничено движение транспорта в сторону Ялуторовска. На спуске с путепровода большегруз въехал в ограждение.

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