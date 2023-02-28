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Published Сегодня, 10:56

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Федеральную трассу Тюмень – Омск перекрыли из-за ДТП. Скрин

28 февраля 2023, 10:56

Выезд из Тюмени на федеральную трассу полностью перекрыт из-за ДТП. Скрин

По данным сервиса Яндекс.Карты, на 11 км трассы Тюмень – Омск произошло ДТП. Из-за инцидента на дороге полностью ограничено движение транспорта в сторону Ялуторовска. На спуске с путепровода большегруз въехал в ограждение.
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ДТП
«На месте инцидента работают 2 наряда ДПС. Большегрузы автоинспекторы паркуют на обочинах, легковой транспорт частично пропускают, чтобы ликвидировать последствия ДТП и обеспечить беспрепятственный проезд по трассе», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Пострадавших нет. Водителям рекомендуют объезжать этот район.

Ранее «Наш город» сообщал, что из-за метели сотрудники ГИБДД частично перекрыли участок трассы Тюмень – ХМАО.

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск частично ограничено движение из-за метели
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#Омск#Александр Мязин#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Погода#ГИБДД#Безопасность на дорогах
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