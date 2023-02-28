Эксперимент по заказу РЭО позволил исследовать переработку просроченных овощей

Иначе говоря, никаких мутаций у животных, потребляющих такой корм, не последует. Буцаев подчеркнул, что необходимы и дополнительные исследования, однако уже сейчас понятно, что вероятнее всего просроченную еду можно возвращать в оборот и делать из таких отходов полезное вторсырье.