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Эксперимент по заказу РЭО позволил исследовать переработку просроченных овощей

28 февраля 2023, 12:22
Фото: 1MI
Сотрудники Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова по заказу Российского экологического оператора (РЭО) изучили переработку просроченных овощей и хлеба в комбикорм. Исследование проводилось на рыбах, желудок которых устроен подобно человеческому.

Задача эксперимента заключалась в том, чтобы выявить эффективные методики переработки просроченных продуктов, образовавшихся в магазинах и заведениях общепита, с дальнейшим использованием этого вторсырья в производстве комбикормов, передает gorod55.ru.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, в рамках исследования определялся уровень генотоксичности в переработанных зерномучных и плодоовощных товарах с истекающими сроками годности. По его словам, ученые должны были выявить, насколько безопасно использовать пищевые отходы в качестве вторсырья для комбикорма.

«Для опытов использовалась рыбка Danio rerio из-за сходства ее желудочно-кишечного тракта с человеческим и других необходимых характеристик для исследования. И ученые выяснили, что все исследуемые образцы не вызывали превышения порога генотоксичности», — рассказывает Буцаев.

Иначе говоря, никаких мутаций у животных, потребляющих такой корм, не последует. Буцаев подчеркнул, что необходимы и дополнительные исследования, однако уже сейчас понятно, что вероятнее всего просроченную еду можно возвращать в оборот и делать из таких отходов полезное вторсырье.

Для изготовления вторсырья в рамках эксперимента было решено взять хлеб «Бородинский», «Дарницкий», батон «Звездный», гречку, свеклу, капусту, морковь, яблоки «Новый урожай», апельсины, мандарины, переработанные в мелкодисперсный порошок.

Исследование проводилось на рыбках Danio rerio еще и потому, что их организм показывает 70% сходства с нашим и часто реагирует на токсические вещества, вредные для человека.

В рамках эксперимента ученые поместили представителей вида Danio rerio возрастом четыре месяца (30 самцов) в аквариумы объемом 50 литров при температуре 20−24 градусов по Цельсию. Рыбок кормили дважды в сутки в течение 15 дней. Всего в эксперименте было задействовано 550 особей, а само исследование повторялось трижды.

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