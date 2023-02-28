Экологичная дача: как использовать вторсырье в садоводстве

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Использовать ненужные бутылки для рассады — самое очевидное применение. Перед тем, как подготовить емкости, нужно тщательно их промыть. Не стоит использовать бутылки из-под химии для дома.
Для простых «стаканчиков» у небольших бутылок нужно отрезать горлышко. В полученный самодельный горшок уже можно сеять рассаду. У больших канистр вырезают боковую стенку, создавая мини-грядку.
Если не отрезать горлышко, то получится полноценный горшок с автополивом. Для этого бутылку разрезают горизонтально пополам, а рассаду высаживают в верхнюю часть. От края горлышка отступают около 9 см и делают несколько отверстий. Через них протягивают две полоски ткани так, чтобы их концы были в воде, а остальная часть в почве. Обрезок бутылки с дном наполняют водой и ставят в него емкость с рассадой.
Также большие бутылки подойдут для создания мини-парников. У них отрезают дно и накрывают рассаду на грядках. Эта конструкция поможет защитить растения от слизней и других вредителей.
Пластиковые бутылки для рассады можно заменить на втулки от туалетной бумаги. У них одну часть подгибают внутрь, образуя стаканчик, и высаживают в него семена. Такие бумажные стаканы с рассадой можно сразу закопать в почву.
Лотки для яиц тоже могут стать емкостями для посадки семян. Их так же, как втулки, можно закопать. Для растений это не станет проблемой.
Некоторые высаживают рассаду в естественные горшочки — яичную скорлупу. Внутреннюю пленку в скорлупе советуют не убирать — она послужит защитой от вредителей. Важно учесть, что в скорлупу сажают растения, которые имеют короткий срок до высадки в грунт — порядка 20-ти дней.
Спасение для занятых дачников — капельная система полива. Для изготовления подойдут ненужные пластиковые бутылки. Самый простой способ: взять бутылку и сделать небольшие отверстия по всей площади. Эту конструкцию нужно закопать в землю рядом с растением горлышком вверх. Добавлять воду в бутылку так будет удобнее.
Важно учитывать структуру почвы. Если земля рыхлая, то отверстия должны быть небольшими. Чтобы мусор не забивал отверстия, внутрь бутылки можно положить ткань или обрезок капроновых колготок.
Существует множество видов систем, и выбор зависит от предпочтений садовода. Например, можно создать усовершенствованную систему капельного полива. Потребуется пластиковая бутылка с обрезанным дном и медицинская капельница. В крышку бутылки продевают иглу от капельницы, а другой конец трубки закапывают к корню растения. Саму бутылку с водой нужно зафиксировать чуть выше самого растения. Есть варианты с канистрами — в них можно вставить сразу несколько капельниц и поливать больше саженцев одновременно.
Капельный полив спасает культуры от засухи. Но он не должен заменять основной полив. И необходимо следить, как быстро уходит вода, чтобы не погубить растение.
Ненужные пластиковые и стеклянные бутылки можно использовать и для украшения дачи, и для строительства. Например, ограда из пластиковой тары спасет грядку или клумбу от размывания. Нужно вкопать в землю бутылки по периметру грядки. Лучше будут смотреться емкости одного размера.
Стеклянные бутылки используют при создании бетонных дорожек. Это поможет сэкономить деньги и не навредить экологии. Емкости укладывают в короб для будущей дорожки. Бутылки будут занимать часть объема, и потребуется меньше бетона.
Украсить дачу можно самодельными статуэтками из бутылок. Небольшие пластиковые грибочки, свинки и ежики, искусственные деревья с цветами — все зависит от желания и фантазии. А из пластиковых крышек получится соорудить яркую шторку для беседки. Если крышек много, то можно выложить ими дорожку.
Изобретательные дачники делают из бутылок даже мебель. Пластиковые тары заменяют спинку и сидение для небольших стульев. Это хоть и шумная, но достаточно удобная конструкция. Диваны, кресла, столы — здесь тоже большую роль играет креативность человека.
Есть примеры беседок и теплиц из пластиковых бутылок. Для их создания необходим каркас, который можно сделать самостоятельно из ненужных досок.