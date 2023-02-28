Экологичная дача: как использовать вторсырье в садоводстве

Если не отрезать горлышко, то получится полноценный горшок с автополивом. Для этого бутылку разрезают горизонтально пополам, а рассаду высаживают в верхнюю часть. От края горлышка отступают около 9 см и делают несколько отверстий. Через них протягивают две полоски ткани так, чтобы их концы были в воде, а остальная часть в почве. Обрезок бутылки с дном наполняют водой и ставят в него емкость с рассадой.