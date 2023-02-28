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Published Сегодня, 14:45

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Экологичная дача: как использовать вторсырье в садоводстве

28 февраля 2023, 14:45
Фото: 1MI

Экологичная дача: как использовать вторсырье в садоводстве

Зима плавно подходит к концу, и тюменцы начинают подготовку к дачному сезону. Не многие знают, что можно сэкономить на товарах для сада, и сделать их своими руками. Рассказываем, как превратить мусор в полезные гаджеты для дачи, которые можно использовать многократно.
Сюжет
Тюмень

Приспособления для рассады

Использовать ненужные бутылки для рассады — самое очевидное применение. Перед тем, как подготовить емкости, нужно тщательно их промыть. Не стоит использовать бутылки из-под химии для дома.

Для простых «стаканчиков» у небольших бутылок нужно отрезать горлышко. В полученный самодельный горшок уже можно сеять рассаду. У больших канистр вырезают боковую стенку, создавая мини-грядку.

Если не отрезать горлышко, то получится полноценный горшок с автополивом. Для этого бутылку разрезают горизонтально пополам, а рассаду высаживают в верхнюю часть. От края горлышка отступают около 9 см и делают несколько отверстий. Через них протягивают две полоски ткани так, чтобы их концы были в воде, а остальная часть в почве. Обрезок бутылки с дном наполняют водой и ставят в него емкость с рассадой.

Пластиковые бутылки для рассады можно заменить на втулки от туалетной бумаги. У них одну часть подгибают внутрь, образуя стаканчик, и высаживают в него семена. Такие бумажные стаканы с рассадой можно сразу закопать в почву.

Лотки для яиц тоже могут стать емкостями для посадки семян. Их так же, как втулки, можно закопать. Для растений это не станет проблемой.

Некоторые высаживают рассаду в естественные горшочки — яичную скорлупу. Внутреннюю пленку в скорлупе советуют не убирать — она послужит защитой от вредителей. Важно учесть, что в скорлупу сажают растения, которые имеют короткий срок до высадки в грунт — порядка 20-ти дней.

Системы полива

Существует множество видов систем, и выбор зависит от предпочтений садовода. Например, можно создать усовершенствованную систему капельного полива. Потребуется пластиковая бутылка с обрезанным дном и медицинская капельница. В крышку бутылки продевают иглу от капельницы, а другой конец трубки закапывают к корню растения. Саму бутылку с водой нужно зафиксировать чуть выше самого растения. Есть варианты с канистрами — в них можно вставить сразу несколько капельниц и поливать больше саженцев одновременно.

Капельный полив спасает культуры от засухи. Но он не должен заменять основной полив. И необходимо следить, как быстро уходит вода, чтобы не погубить растение.

Дачное строительство

Закапывать пластик в землю — очень сомнительный способ использования отходов. Но ненужные пластиковые и стеклянные бутылки можно использовать для украшения дачи, и для строительства. Например, временная ограда из пластиковой тары спасет грядку или клумбу от размывания. А колпачки из пластиковых бутылок защитят маленькие ростки рассады в первое время созревания. Обрезанные пластиковые бутылки можно и нужно использовать многократно не выбрасывая.

Также большие бутылки подойдут для создания мини-парников. У них отрезают дно и накрывают рассаду на грядках. Эта конструкция поможет защитить растения от слизней и других вредителей.

Изобретательные дачники делают из бутылок даже мебель. Пластиковая тара заменяет спинку и сидение для небольших стульев. Это хоть и шумная, но достаточно удобная конструкция. Диваны, кресла, столы — здесь тоже большую роль играет креативность человека.

Есть примеры беседок и теплиц из пластиковых бутылок. Для их создания необходим каркас, который можно сделать самостоятельно из ненужных досок.

#Анна Доронина#Садоводы#Дача#Урожай#Растения#Растениеводство#Огород#Общество#Тюмень#Тюменская область
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