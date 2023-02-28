Дольщики ЖК «Москва» в Тюмени обратились к Путину

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Сейчас с компанией «Сибстройсервис» идут судебные разбирательства. Чиновники обещают ускорить работы на объекте, однако будет ли сдана новостройка к середине текущего года, неизвестно. Работы на площадке идут медленно, а девелопер «ГК «СБК», которому, скорее всего, и предстоит их завершать, сам столкнулся с финансовыми затруднениями.
Многоквартирный дом ГП-6 в составе ЖК «Москва», возводится на протяжении нескольких лет. Все квартиры в нем проданы. С 2020 года «Сибстройсервис» постоянно участвует в судах, некоторые объекты девелопера переданы другим организациям.
В начале этого года стало известно об очередном предостережении, выданном фирме ГУС по Тюменской области. От предприятия потребовали принять действенные меры по обеспечению долгостроя в эксплуатацию в ранее обозначенные сроки.
Тюменка Капитолина Секерина, она участница ВОВ, уже не дождалась новой квартиры. В 2021 году она скончалась, её доля перешла к родственникам. На данный момент в доме на улице Новосёлов нет труб водоснабжения, нет лифтов и внутренней отделки.
В январе «Наш город» сообщал, что в Тюмени не могут продать арестованное здание автопарковки компании «Сибстройсервис». Желающих приобрести четырехэтажный недострой площадью более 11,5 тысяч квадратных метров на улице Интернациональная, 201/1, за 125,4 миллиона рублей нет. Арестованное здание было выставлено на торги в очередной раз 29 декабря 2022 года. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, указано на портале ГИС «Торги».В сопровождающих документах к аукциону указано, что арестованная недвижимость расположена на арендованном земельном участке и выставлена на торги с целью погашения задолженности в размере более 55,4 миллионов рублей в рамках исполнительного производства. Оценочная стоимость объекта, проведенная специалистами ООО «Группа компаний „Азира“, составляет 123 миллиона рублей.