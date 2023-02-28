Дольщики ЖК «Москва» в Тюмени обратились к Путину

В январе «Наш город» сообщал, что в Тюмени не могут продать арестованное здание автопарковки компании «Сибстройсервис». Желающих приобрести четырехэтажный недострой площадью более 11,5 тысяч квадратных метров на улице Интернациональная, 201/1, за 125,4 миллиона рублей нет. Арестованное здание было выставлено на торги в очередной раз 29 декабря 2022 года. Аукцион признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, указано на портале ГИС «Торги».В сопровождающих документах к аукциону указано, что арестованная недвижимость расположена на арендованном земельном участке и выставлена на торги с целью погашения задолженности в размере более 55,4 миллионов рублей в рамках исполнительного производства. Оценочная стоимость объекта, проведенная специалистами ООО «Группа компаний „Азира“, составляет 123 миллиона рублей.