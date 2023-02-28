Авиарейс из Шри-Ланки в Тюмень задерживается на 5 часов. Скрин

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В частности на 5 часов задерживается рейс Коломбо – Тюмень. Самолёт Azur Air рейса № ZF3860 прибудет в Тюмень только 1 марта в 00:20 по местному времени. Стоит отметить, что ранее лайнер и раньше опаздывал, но не более чем на 2 часа.
Ан-24 Utair прибудет в Рощино в 16:14, ранее самолёт ожидался в 15:40. Ожидается прибытие лайнера Газпром Авиа маршрута Бованенково - Тюмень. Ориентировочно он прибудет в Рощино в 16:20.
Ранее «Наш город» сообщал, что 24 февраля в тюменском аэропорту задержали 3 рейса.