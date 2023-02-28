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Авиарейс из Шри-Ланки в Тюмень задерживается на 5 часов. Скрин

28 февраля 2023, 10:21
Фото: 1MI

Сразу на 5 часов задержали прибытие рейса из Шри-Ланки в Тюмень

В аэропорту Рощино (Тюмень) 28 февраля задерживаются три рейса. По данным онлайн-табло, опаздывают лайнеры компаний Utair, Azur Air, и Газпром Авиа. О серьёзных инцидентах не сообщается.
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Тюмень

В частности на 5 часов задерживается рейс Коломбо – Тюмень. Самолёт Azur Air рейса № ZF3860 прибудет в Тюмень только 1 марта в 00:20 по местному времени. Стоит отметить, что ранее лайнер и раньше опаздывал, но не более чем на 2 часа.

Ан-24 Utair прибудет в Рощино в 16:14, ранее самолёт ожидался в 15:40. Ожидается прибытие лайнера Газпром Авиа маршрута Бованенково - Тюмень. Ориентировочно он прибудет в Рощино в 16:20.

Ранее «Наш город» сообщал, что 24 февраля в тюменском аэропорту задержали 3 рейса.

Фото: скрин онлайн-табло Рощино
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#Александр Мязин#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Дороги#Рощино#Аэропорт Рощино
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