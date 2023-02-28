Авиарейс из Шри-Ланки в Тюмень задерживается на 5 часов. Скрин

В частности на 5 часов задерживается рейс Коломбо – Тюмень. Самолёт Azur Air рейса № ZF3860 прибудет в Тюмень только 1 марта в 00:20 по местному времени. Стоит отметить, что ранее лайнер и раньше опаздывал, но не более чем на 2 часа.