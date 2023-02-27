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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Жительница Тобольска погибла в автоаварии. У нее остался сын

27 февраля 2023, 13:53
Фото: Скрин ВК Елена Сергеева в паблике "Типичный Тобольск"

Жительница Тобольска умерла в ДТП, прощание пройдет 1 марта

В аварии погибла жительница Тобольска Оксана Черкашина. Прощание пройдёт 1 марта в 11:00 в церкви на Завальном кладбище. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», у неё остался сын.
«Погибла Черкашина Оксана. Прощание состоится 1 марта в 11 часов», - сообщает подписчица паблика «Типичный Тобольск» Елена С.

Родственникам и знакомым Оксаны принесли соболезнования. Сообщается, что у погибшей девушки остался сын, он выжил в аварии.

Ранее «Наш город» отмечал, что 27 февраля в Тюменской области было зафиксировано множество аварий на трассе Тюмень – Омск и в областной столице. Из-за снегопада возникли многокилометровые пробки.

 

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители
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