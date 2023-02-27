Жительница Тобольска погибла в автоаварии. У нее остался сын

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
«Погибла Черкашина Оксана. Прощание состоится 1 марта в 11 часов», - сообщает подписчица паблика «Типичный Тобольск» Елена С.
Родственникам и знакомым Оксаны принесли соболезнования. Сообщается, что у погибшей девушки остался сын, он выжил в аварии.
Ранее «Наш город» отмечал, что 27 февраля в Тюменской области было зафиксировано множество аварий на трассе Тюмень – Омск и в областной столице. Из-за снегопада возникли многокилометровые пробки.