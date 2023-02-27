Жительница Тобольска погибла в автоаварии. У нее остался сын

Жительница Тобольска умерла в ДТП, прощание пройдет 1 марта

В аварии погибла жительница Тобольска Оксана Черкашина. Прощание пройдёт 1 марта в 11:00 в церкви на Завальном кладбище. По данным подписчиков паблика «Типичный Тобольск», у неё остался сын.