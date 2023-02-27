Вторичная недвижимость постепенно догоняет по стоимости новостройки в Тюмени

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
За последнее год цены практически сравнялись. Между тем больше всего предложений по продаже недвижимости сосредоточено именно на вторичном рынке. По данным «Авито», в Тюмени в этом сегменте на реализацию выставлено 23 300 квартир.
На данный момент активность покупателей небольшая, это связанно с перетоком спроса из сегмента новостроек на вторичный рынок.
Две недели назад «Наш город» сообщал, что в Тюмени стоимость квартир прекратила расти. На вторичном рынке недвижимости квадратный метр жилья практически не дорожает.