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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Вторичная недвижимость постепенно догоняет по стоимости новостройки в Тюмени

27 февраля 2023, 12:38
Фото: 1MI

В Тюмени вторичная недвижимость догоняет первичную по стоимости квадратного метра

По данным сайта «Авито», средняя стоимость «вторички» в Тюмени составляет около 105 тысяч за квадратный метр. При этом новые квартиры оцениваются в 104 – 108 тысяч рублей за «квадрат».
Фото: Авито

За последнее год цены практически сравнялись. Между тем больше всего предложений по продаже недвижимости сосредоточено именно на вторичном рынке. По данным «Авито», в Тюмени в этом сегменте на реализацию выставлено 23 300 квартир.

На данный момент активность покупателей небольшая, это связанно с перетоком спроса из сегмента новостроек на вторичный рынок.

Две недели назад «Наш город» сообщал, что в Тюмени стоимость квартир прекратила расти. На вторичном рынке недвижимости квадратный метр жилья практически не дорожает. 

В феврале стоимость тюменских квартир прекратила расти
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги#Загородная недвижимость#Продажа недвижимости#Элитная недвижимость#Работа#Александр Мязин
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