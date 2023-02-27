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Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Ветеринар Галкин рассказал, почему кошки иногда хотят спрятаться от хозяина

Сегодня, 09:48
Ветеринар Богдан Галкин объяснил желание кошки уйти от своего хозяина и спрятаться в укрытие стрессом питомца.

Как передает NEWS.ru, специалист отметил, что домашняя кошка является социальным животным, однако в силу характера она может ценить одиночество и личное пространство. Если со стороны хозяина идет повышенное внимание, или в доме появился новый питомец или человек, кошка может захотеть уйти в укромный уголок.

Другой причиной такого поведения кошки Галкин назвал плохое самочувствие питомца. Если животное чем-то заболело, то оно может начать прятаться, чтобы привлечь к себе внимание. Специалист посоветовал обратить внимание на внешние признаки, например, вирусных инфекций или отравлений, и при их наличии обратиться к ветеринару.

Галкин также сказал, что физиологические состояния, вызванные действием гормонов, такие как течка и беременность, могут вызывать изменения в поведении, и в таком случае это считается нормой.




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