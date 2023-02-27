Ветеринар Галкин рассказал, почему кошки иногда хотят спрятаться от хозяина

Как передает NEWS.ru, специалист отметил, что домашняя кошка является социальным животным, однако в силу характера она может ценить одиночество и личное пространство. Если со стороны хозяина идет повышенное внимание, или в доме появился новый питомец или человек, кошка может захотеть уйти в укромный уголок.