Ветеринар Галкин рассказал, почему кошки иногда хотят спрятаться от хозяина

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как передает NEWS.ru, специалист отметил, что домашняя кошка является социальным животным, однако в силу характера она может ценить одиночество и личное пространство. Если со стороны хозяина идет повышенное внимание, или в доме появился новый питомец или человек, кошка может захотеть уйти в укромный уголок.
Другой причиной такого поведения кошки Галкин назвал плохое самочувствие питомца. Если животное чем-то заболело, то оно может начать прятаться, чтобы привлечь к себе внимание. Специалист посоветовал обратить внимание на внешние признаки, например, вирусных инфекций или отравлений, и при их наличии обратиться к ветеринару.
Галкин также сказал, что физиологические состояния, вызванные действием гормонов, такие как течка и беременность, могут вызывать изменения в поведении, и в таком случае это считается нормой.