В Ялуторовске празднования масленицы посетили тысячи туристов

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Ежегодно в Ялуторовск приезжают туристы из разных регионов РФ, чтобы посмотреть на выпекание самого большого в России блина.
«Масленица получилась масштабной. Мероприятие посетили около 20 тысяч человек, на центральной площади проходило выступление творческих коллективов», - сообщила представитель оргкомитета ялуторовской масленицы Анастасия Петелина в интервью «Тюменскому времени».
Ранее «Наш город» сообщал, что реконструкция аэропорта Рощино обойдётся в 14 млрд рублей.