В Ялуторовске празднования масленицы посетили тысячи туристов

Тысячи туристов посетили празднование масленицы в Ялуторовске

В Ялуторовске подводят итоги празднования масленицы. По данным видеосюжета «Тюменского времени», мероприятие посетили больше 20 тысяч человек. Предполагается, что после реконструкции аэропорта поток туристов в Тюменскую область станет ещё больше.