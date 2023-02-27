nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

В Ялуторовске празднования масленицы посетили тысячи туристов

27 февраля 2023, 11:15
Фото: 1MI

Тысячи туристов посетили празднование масленицы в Ялуторовске

В Ялуторовске подводят итоги празднования масленицы. По данным видеосюжета «Тюменского времени», мероприятие посетили больше 20 тысяч человек. Предполагается, что после реконструкции аэропорта поток туристов в Тюменскую область станет ещё больше.

Ежегодно в Ялуторовск приезжают туристы из разных регионов РФ, чтобы посмотреть на выпекание самого большого в России блина.

«Масленица получилась масштабной. Мероприятие посетили около 20 тысяч человек, на центральной площади проходило выступление творческих коллективов», - сообщила представитель оргкомитета ялуторовской масленицы Анастасия Петелина в интервью «Тюменскому времени».

Ранее «Наш город» сообщал, что реконструкция аэропорта Рощино обойдётся в 14 млрд рублей.

Тюменский аэропорт Рощино перестроят за 14 миллиардов рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Экономика#Деньги#Погода#Праздники#Работа#Погода в Тюмени
Подпишитесь
Тюменцы стали есть больше пельменей и покупных котлет
8 февраля 04:52
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сегодня, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Сегодня, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Сегодня, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Сегодня, 08:07
Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде
Сегодня, 10:15