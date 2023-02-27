В Тюмени стало сложнее найти работу из-за дефицита вакансий

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Самыми популярными вакансиями у тюменцев на сегодняшний день являются вакансии упаковщиков/комплектовщиков, продавцов и администраторов. Прирост отправленных резюме составил от 67 до 75%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых вакансий февраля вошли эклектрогазосварщики, курьеры, менеджеры по продаже недвижимости и водители автокранов. Им готовы платить до 400 тысяч рублей.