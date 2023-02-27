nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Тюмени стало сложнее найти работу из-за дефицита вакансий

27 февраля 2023, 06:14
Фото: 1MI

В Тюмени стало меньше работы — число соискателей выросло на 50%

В Тюменской области растет число соискателей и падает количество вакансий. По данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», с начала года число резюме увеличилось на 51%. В тоже время на 16% сократилось число опубликованных вакансий.
Сюжет
Тюмень

Самыми популярными вакансиями у тюменцев на сегодняшний день являются вакансии упаковщиков/комплектовщиков, продавцов и администраторов. Прирост отправленных резюме составил от 67 до 75%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в список самых высокооплачиваемых вакансий февраля вошли эклектрогазосварщики, курьеры, менеджеры по продаже недвижимости и водители автокранов. Им готовы платить до 400 тысяч рублей.

Кому в Тюмени предлагают самые высокие заплаты
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменский детский омбудсмен попал в санкционный список Украины
Сегодня, 03:46
«Как инвалиды должны им пользоваться?»: тюменцев возмутил лифт в подземном переходе
Сегодня, 02:55
На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП: в машине были дети
Сегодня, 02:29
Тюменка пожаловалась на работу светофоров в Ялуторовске
Сегодня, 01:42
В Тюмени сегодня ожидается сильный снег с дождем
Сегодня, 01:30
Итоги недели: ЧП в автобусе, арест подростка с коктейлем Молотова, сигнал тревоги
Вчера, 18:02