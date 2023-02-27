В Тюмени стало сложнее найти работу из-за дефицита вакансий

В Тюмени стало меньше работы — число соискателей выросло на 50%

В Тюменской области растет число соискателей и падает количество вакансий. По данным аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», с начала года число резюме увеличилось на 51%. В тоже время на 16% сократилось число опубликованных вакансий.

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