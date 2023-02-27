В Тюмени скоро откроется первая газонаполнительная компрессорная автостанция

Напомним, в 2013 году с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.