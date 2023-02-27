В Тюмени скоро откроется первая газонаполнительная компрессорная автостанция

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 21:06
Updated Сегодня, 21:06
Всего в Тюмени запланировано установить 12 АГНКС. Современные автозаправки от обычных отличаются экономичностью, экологичностью и скоростью обслуживания - до 100 автобусов в смену.
Реализовать первый проект АГНКС в Тюмени помогло региональное Агентство инфраструктурного развития.
Напомним, в 2013 году с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
Также стоит отметить, что правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии