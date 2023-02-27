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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 21:06

Updated Сегодня, 21:06

В Тюмени скоро откроется первая газонаполнительная компрессорная автостанция

27 февраля 2023, 12:14
Фото: Департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области
В марте 2023 года в Тюмени откроется первая в городе газонаполнительная компрессорная автостанция. Находится она на Камчатской, 202, сообщает департамент инвестиционной политики региона.

Всего в Тюмени запланировано установить 12 АГНКС. Современные автозаправки от обычных отличаются экономичностью, экологичностью и скоростью обслуживания - до 100 автобусов в смену.

Реализовать первый проект АГНКС в Тюмени помогло региональное Агентство инфраструктурного развития. 

Напомним, в 2013 году  с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Также стоит отметить, что правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии

 

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