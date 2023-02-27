В Тюмени сегодня ожидается сильный снег с дождем

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Порывы ветра при этом могут достичь семи метров в секунду.
В утренние часы столбики термометров опустятся до - 8 градусов, в дневные — до - 4.
В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам ограничить поездки по загородным автотрассам и следить за скоростью на городских дорогах.
Ранее «Наш город» писал, что в первый рабочий день после длинных выходных в Тюменской области ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 12 метров в секунду.