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Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 01:35

Updated Сегодня, 01:35

В Тюмени сегодня ожидается сильный снег с дождем

27 февраля 2023, 01:30
Фото: 1MI

В Тюмени 27 февраля выпадут обильные осадки

Обильные осадки ожидаются в Тюмени 27 февраля с обеда до 23.00. Днем начнётся сильный снегопад, а к вечеру пойдёт снег с дождём. Об этом сообщает «Гисметео».
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Снег

Порывы ветра при этом могут достичь семи метров в секунду.

 В утренние часы столбики термометров опустятся до - 8 градусов, в дневные — до - 4.

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам ограничить поездки по загородным автотрассам и следить за скоростью на городских дорогах.

Ранее «Наш город» писал, что в первый рабочий день после длинных выходных в Тюменской области ожидаются сильные порывы ветра, которые могут достигать 12 метров в секунду.

 

 

Сильный ветер ожидает тюменцев 27 января
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#Елена Чебоксарова#Погода#Погода в Тюмени#Снегопад#Снег#Осадки#Зима#Прогноз#Синоптики#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Автомобилисты
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