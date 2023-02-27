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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

В Тюмени пробки в 9 баллов из-за 10 аварий и неработающих светофоров

27 февраля 2023, 12:56
Фото: 1MI

Из-за аварий на Объездной дороге в Тюмени девятибалльные пробки

В областной столице 27 февраля к 17:45 вновь отмечаются большие заторы. По данным сервиса 2ГИС, сегодня вечером произошло сразу 10 аварий. Пробки в городе составили 9 баллов.

На улице Дружбы снова отключились светофоры. В районе ТЭЦ-2 отмечено 2 аварии. Пробка в этом районе растянулась сразу на 4,5 километра. Южная часть Объездной дороги тоже стоит. Из-за аварии резко снизилась пропускная способность дороги на улице Ленина, скорость машин не превышает 5 км/ч.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня крупная пробка наблюдается в районе Заводоуковска (в сторону Тюмени). Тут произошло сразу 2 аварии. Ещё одно ДТП около Ялуторовска.

Между Заводоуковском и Ялуторовском крупная пробка из-за аварий и снегопада. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Погода#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители
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