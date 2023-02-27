В Тюмени пробки в 9 баллов из-за 10 аварий и неработающих светофоров

На улице Дружбы снова отключились светофоры. В районе ТЭЦ-2 отмечено 2 аварии. Пробка в этом районе растянулась сразу на 4,5 километра. Южная часть Объездной дороги тоже стоит. Из-за аварии резко снизилась пропускная способность дороги на улице Ленина, скорость машин не превышает 5 км/ч.