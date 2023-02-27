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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В Тюмени около ТРЦ «Кристалл» ищут последователей «ЧВК Рёдан»

27 февраля 2023, 15:55
Фото: Скрин тг-канала "Темы Тюмени"

В Тюмени ищут последователей «ЧВК Рёдан»

В областной столице 27 февраля примерно в 19:30 в районе ТРЦ «Кристалл» прибыли сотрудники МВД. По данным тг-канала «Темы Тюмени», полиция контролирует ситуацию с возможным сбором «ЧВК Рёдан».

Подписчики канала прислали информацию о том, что среди подростков распространяется информация о сборе группы в местных ТРЦ. Пока сообщений о стычках не поступила.

Между тем в различных паблика других городов РФ сообщается о задержаниях последователей «ЧВК Рёдан».

Сегодня «Наш город» сообщал, что во многих тюменских пабликов «паучков» или «редановцев» уже ищут. Противники ребят с длинными челками напрямую вызывают их на бой. Так в паблике «Краши Тюменской области» несколько раз уже публиковались посты, призывающие приверженцев движения отписаться в комментариях. 

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