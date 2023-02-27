В Тюмени около ТРЦ «Кристалл» ищут последователей «ЧВК Рёдан»

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Подписчики канала прислали информацию о том, что среди подростков распространяется информация о сборе группы в местных ТРЦ. Пока сообщений о стычках не поступила.
Между тем в различных паблика других городов РФ сообщается о задержаниях последователей «ЧВК Рёдан».
Сегодня «Наш город» сообщал, что во многих тюменских пабликов «паучков» или «редановцев» уже ищут. Противники ребят с длинными челками напрямую вызывают их на бой. Так в паблике «Краши Тюменской области» несколько раз уже публиковались посты, призывающие приверженцев движения отписаться в комментариях.