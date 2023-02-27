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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:15

В Тюмени медики выписали из больницы многодетную маму. Она выжила после нападения

27 февраля 2023, 14:15
Фото: 1MI

Выжившую после нападения бывшего мужа 41-летнюю женщину выписали из больницы в Тюмени

После недели лечения многодетную маму выписали из больницы. По данным депздрава Тюменской области, её состояние удовлетворительное. Трагедия произошла около недели назад, на неё напал бывший муж.
Сюжет
Тюмень

В этот момент 41-летняя женщина и её дети были в квартире на улице Тульской.

«Общее состояние — удовлетворительное», - сообщили «Нашему городу» в депздраве Тюменской области.

В ходе следственных действий был задержан Руслан Гасанов – бывший муж пострадавшей. Он сейчас в СИЗО.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице 21 февраля суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Руслану Гасанову. Он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Больницы#Работа#Тюмень#Александр Мязин
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