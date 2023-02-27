В Тюмени медики выписали из больницы многодетную маму. Она выжила после нападения

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В этот момент 41-летняя женщина и её дети были в квартире на улице Тульской.
«Общее состояние — удовлетворительное», - сообщили «Нашему городу» в депздраве Тюменской области.
В ходе следственных действий был задержан Руслан Гасанов – бывший муж пострадавшей. Он сейчас в СИЗО.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице 21 февраля суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения Руслану Гасанову. Он обвиняется в убийстве двух человек и покушении на убийство.