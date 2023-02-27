В Тобольске за 9,5 млн рублей выставлен на продажу 100-летний дом

В Тюменской области за 9,5 млн рублей продают вековой особняк

В Тобольске выставлен на продажу за 9,5 млн рублей объект культурного наследия, старинный дом из ансамбля казенных винных складов 1914 года постройки, расположенный на улице Семена Ремезова. Соответствующая информация размещена на портале ГИС Торги.

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