В Тобольске за 9,5 млн рублей выставлен на продажу 100-летний дом

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:24
Общая площадь здания составляет 747,5 кв. м, земельного участка — более 4 тысяч кв. м. Кадастровая стоимость объекта установлена на уровне 2,56 миллиона рублей.
В документах отмечено, что будущий владелец должен сохранить дом в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и охранным обязательством.
В настоящее время прием заявок от потенциальных покупателей завершен. Подведение итогов аукциона запланировано на 2 марта 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области выделили из бюджета более 500 тысяч рублей на регистрацию памятников истории. В списке указаны 15 объектов.