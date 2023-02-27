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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Тобольске за 9,5 млн рублей выставлен на продажу 100-летний дом

27 февраля 2023, 05:17
Фото: ГИС Торги

В Тюменской области за 9,5 млн рублей продают вековой особняк

В Тобольске выставлен на продажу за 9,5 млн рублей объект культурного наследия, старинный дом из ансамбля казенных винных складов 1914 года постройки, расположенный на улице Семена Ремезова. Соответствующая информация размещена на портале ГИС Торги.
Сюжет
Тюмень

Общая площадь здания составляет 747,5 кв. м, земельного участка — более 4 тысяч кв. м. Кадастровая стоимость объекта установлена на уровне 2,56 миллиона рублей.

В документах отмечено, что будущий владелец должен сохранить дом в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и охранным обязательством.

В настоящее время прием заявок от потенциальных покупателей завершен. Подведение итогов аукциона запланировано на 2 марта 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области выделили из бюджета более 500 тысяч рублей на регистрацию памятников истории. В списке указаны 15 объектов.

 

Тюменские власти потратят 500 тысяч на регистрацию памятников истории и культуры
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Торги#Аукцион#Объекты культурного наследия#Тюмень#Тюменская область
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