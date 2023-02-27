В нашем регионе расширят посевную площадь до 6 тысяч га

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В Тюмени уже всего готово к началу полевых работ: выполнена осенняя обработка почвы на площади свыше 771 тысячи га, ремонтируется техника, закупаются семена, моторные масла, бензин и дизельное топливо.
В посевной кампании на этот год планируют задействовать более 3,7 тысяч тракторов и 2,7 тысяч сеялок. В настоящее время техника готова к выполнению работ на 86 — 90%.
Ранее «Наш город» сообщал, что сельское хозяйство остаётся источником экологических проблем из-за растительных и животноводческих отходов.