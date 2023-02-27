В нашем регионе расширят посевную площадь до 6 тысяч га

В Тюменской области посевная площадь расширится

Общая посевная площадь в Тюмени в текущем году составит свыше 1000 млн га. К настоящему времени посеяно около 4,5 тысяч га озимых культур, которые находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.