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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

В нашем регионе расширят посевную площадь до 6 тысяч га

27 февраля 2023, 16:35
Фото: 1MI

В Тюменской области посевная площадь расширится

Общая посевная площадь в Тюмени в текущем году составит свыше 1000 млн га. К настоящему времени посеяно около 4,5 тысяч га озимых культур, которые находятся в хорошем состоянии. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

В Тюмени уже всего готово к началу полевых работ: выполнена осенняя обработка почвы на площади свыше 771 тысячи га, ремонтируется техника, закупаются семена, моторные масла, бензин и дизельное топливо.

В посевной кампании на этот год планируют задействовать более 3,7 тысяч тракторов и 2,7 тысяч сеялок. В настоящее время техника готова к выполнению работ на 86 — 90%.

Ранее «Наш город» сообщал, что сельское хозяйство остаётся источником экологических проблем из-за растительных и животноводческих отходов.

Сельское хозяйство — источник экологических проблем из-за миллиона тонн отходов
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Сельхозпроизводство#Посевная#Весенний посев#Зерновые культуры
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