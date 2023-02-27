Уполномоченному по защите прав предпринимателей добавят полномочий

Также поправки внесены в статью 6 закона. В частности, добавлен пункт, согласно которому уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области имеет право посещать места содержания под стражей без специального разрешения в целях защиты подозреваемых, которых обвиняют по статьям УК РФ «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Злоупотребление полномочиями», сообщили «Нашему Городу» в Тюменской областной Думе.