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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:57

Уполномоченному по защите прав предпринимателей добавят полномочий

27 февраля 2023, 05:57
Фото: 1MI

У тюменского бизнес-омбудсмена появятся новые полномочия

Список полномочий уполномоченного по правам предпринимателей Тюменской области планируют расширить. Согласно разработанному законопроекту, в компетенцию чиновника добавят право посещать места заключения и защищать права и законные интересы коммерческих организаций.
Сюжет
Тюмень

Как пояснил «Нашему Городу» бизнес-обмудсмен Павел Меньщиков, изменения в законе нужны для приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Изменения внесены в статью 3 закона Тюменской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей». К задачам по участию в обеспечении соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности добавлены слова «в том числе членов органов управления коммерческой организации».

Также поправки внесены в статью 6 закона. В частности, добавлен пункт, согласно которому уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области имеет право посещать места содержания под стражей без специального разрешения в целях защиты подозреваемых, которых обвиняют по статьям УК РФ «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Злоупотребление полномочиями», сообщили «Нашему Городу» в Тюменской областной Думе.

К слову, в 2022 году в СИЗО были отправлены шесть предпринимателей, пять из них — по статье «Мошенничество».

Ранее «Наш Город» писал, что Украина внесла в санкционный список уполномоченного по правам ребенка Андрея Степанова. Наряду с тюменским омбудсменом в санкционный список страны попали уполномоченные других российских регионов.

Тюменский детский омбудсмен попал в санкционный список Украины
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Предприниматель#Уполномоченный по защите прав предпринимателей#Тюменская областная Дума#Тюмень#Тюменская область
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Тюменский детский омбудсмен попал в санкционный список Украины
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