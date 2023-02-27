Уполномоченному по защите прав предпринимателей добавят полномочий

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:57
Как пояснил «Нашему Городу» бизнес-обмудсмен Павел Меньщиков, изменения в законе нужны для приведения в соответствие с федеральным законодательством.
Изменения внесены в статью 3 закона Тюменской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей». К задачам по участию в обеспечении соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления и защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности добавлены слова «в том числе членов органов управления коммерческой организации».
Также поправки внесены в статью 6 закона. В частности, добавлен пункт, согласно которому уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области имеет право посещать места содержания под стражей без специального разрешения в целях защиты подозреваемых, которых обвиняют по статьям УК РФ «Мошенничество», «Присвоение или растрата», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Злоупотребление полномочиями», сообщили «Нашему Городу» в Тюменской областной Думе.
К слову, в 2022 году в СИЗО были отправлены шесть предпринимателей, пять из них — по статье «Мошенничество».
Ранее «Наш Город» писал, что Украина внесла в санкционный список уполномоченного по правам ребенка Андрея Степанова. Наряду с тюменским омбудсменом в санкционный список страны попали уполномоченные других российских регионов.