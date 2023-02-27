Ученые РФ подтвердили существование амазонок на Урале

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Как передают “Известия”, южноуральские амазонки принимали участие в боестолкновениях наравне с мужчинами, и в качестве оружия они использовали луки и стрелы.
Чтобы получить эти данные российские ученые изучили 24 женских захоронения, в которых было обнаружено оружие. По своим характеристикам оно не отличалось от мужского и располагалось в могилах аналогичным образом.
Историки утверждают, что эти захоронения можно считать археологическим подтверждением информации об амазонках в письменных источниках.