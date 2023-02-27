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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Ученые РФ подтвердили существование амазонок на Урале

Сегодня, 12:09
Российские историки подтвердили существование воинствующих амазонок в племенах кочевников-сарматов на Южном Урале более двух тысяч лет назад.

Как передают “Известия”, южноуральские амазонки принимали участие в боестолкновениях наравне с мужчинами, и в качестве оружия они использовали луки и стрелы.

Чтобы получить эти данные российские ученые изучили 24 женских захоронения, в которых было обнаружено оружие. По своим характеристикам оно не отличалось от мужского и располагалось в могилах аналогичным образом.

Историки утверждают, что эти захоронения можно считать археологическим подтверждением информации об амазонках в письменных источниках.

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